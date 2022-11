Grupo C tem Argentina favorita, com México e Polônia correndo por fora

Argentina

Os argentinos chegam ao Catar embalados por 36 jogos sem saber o que é perder. Com Di Maria embalado, os Hermanos apostam ainda na última Copa de Messi, o melhor jogador do mundo, eleito em sete edições da premiação. O último ciclo, após o Mundial da Rússia, só trouxe bons números: uma campanha invicta nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 11 vitórias e 6 empates, ficando atrás apenas do Brasil, além do título da Copa América, batendo a seleção de Tite na final, em pleno Maracanã, por 1 a 0.

Além de Messi e Di Maria, o técnico Lionel Scaloni tem em mãos bons jogadores e uma equipe estruturada, com as linhas bem montadas. A defesa é segura, com nomes como Nahuel Molina (Atlético de Madri), Montiel (Sevilla) e o experiente Otamendi (Benfica). Para proteger a defesa, os volantes Enzo Fernandes (Benfica) e Leandro Paredes (Juventus).

Mas é no ataque que Scaloni que a Argentina tem sua maior força. Lautaro Martínez, da Inter de Milão, já marcou 20 gols em 38 jogos. Além dele, tem Paulo Dybala, da Roma, e a aposta em Julián Álvarez, do Manchester City.

Os Hermanos estreiam no Catar na próxima terça-feira (22), às 7h, contra a Arábia Saudita, no estádio Lusail. Na segunda rodada, os argentinos encaram o México no sábado (26), às 16h no mesmo estádio e fecham sua participação diante da Polônia no Estádio 974 no dia 30, às 16h.

Arábia Saudita

Experiente meia Salman Al-Faraj, do Al Hilal, é uma das referências da seleção saudita neste Mundial

Os árabes passaram recentemente por uma reformulação e desembarcam no Catar com uma seleção renovada, apenas com atletas que atuam na liga nacional. O grande azarão do Grupo C tem pouquíssimas chances de avançar à próxima fase, já que apresenta pouca tradição no futebol internacional.

Esta será a sexta participação saudita em Copa do Mundo. A primeira foi em 1994, nos Estados Unidos, na edição vencida pelo Brasil. Naquela vez, passou da fase de grupos e caiu nas oitavas de final. Nas outras participações, não passou da fase classificatória - França (1998), Coreia do Sul e Japão (2002), Alemanha (2006) e Rússia (2018).

A maioria dos jogadores que disputarão o Mundial no vizinho Catar são jogadores do Al Hilal, o maior clube do país, que participou do último Mundial de Clubes, tendo perdido na semifinal para o Chelsea. Destaque para os experientes meio-campistas Salman Al-Faraj e Salem Al-Dossary. Outros jogadores convocados são do Al Nassr, Al Shabab, Al Ittihad Jeddah, Abha Club e Al Fateh.

A Arábia Saudita já estreia contra uma pedreira. Na próxima terça-feira (22), às 7h, o adversário será a Argentina, no estádio Lusail. Quatro dias depois, encara a Polônia, no sábado (26), às 10h, no estádio Cidade da Educação. E para fechar a fase de grupo, pega o México, no dia 30, uma quarta-feira, às 16h, no Lusail.

México

Aos 35 anos, o meia canhoto Guardado, do Real Betis, é um dos destaques do time mexicano

Sede da próxima Copa do Mundo, em 2026, junto com Canadá e EUA, o México quer fazer bonito no Catar para deixar uma boa impressão. A meta do país da América do Norte é passar para às oitavas de final, algo que acontece desde 1994 até a última edição, na Rússia, em 2018. Só que para isso, os mexicanos terão que bater os poloneses, já que ao que tudo indica a primeira colocação do Grupo C será da Argentina.

Nas Eliminatórias da Concacaf (América do Norte e Central), o México terminou na segunda colocação. Após 14 jogos, foram 28 pontos conquistados, ficando atrás do Canadá apenas nos critérios de desempate. Ainda se classificaram, EUA e Costa Rica.

Talvez a falta de rejuvenescimento da seleção mexicana seja um problema. O time ainda depende dos experientes Guillermo Ochoa, goleiro de 37 anos, que atua no América do México, e do meia canhoto Andrés Guardado, de 35 anos, do Real Betis. Ele é o capitão da seleção do treinador argentino Gerardo Martino.

O México estreia no Catar contra a Polônia na próxima terça-feira (22), às 13h, no Estádio 974. No sábado (26), o desafio será contra os argentinos, no estádio Lusail, às 16h. Para encerrar, pega a Arábia Saudita no Lusail, no dia 30, quarta-feira, às 16h.

Polônia