Grupo B tem Inglaterra como favorita, e briga franca entre EUA e País de Gales pela 2ª vaga

A estreia no Catar será contra o País de Gales na próxima segunda-feira, dia 21, no estádio Ahmad bin Ali. Dia 25, o adversário será a Inglaterra, no Al Bayt. A participação na fase de grupos fecha diante do Irã, no dia 29, no Al Thumama. Todos os jogos são às 16h.

Os principais destaques dos Yankees são o lateral-direito Sergiño Dest, do Milan, da Itália, Weston McKennie, de apenas 24 anos, atualmente na Juventus, da Itália, e os atacantes Yunus Musah, do Valência da Espanha, e Christian Pulisic, do Chelsea, da Inglaterra. Pela seleção dos EUA, Pusilic marcou 21 gols em 51 jogos.

Primeira seleção a desembarcar no Catar, a seleção dos Estados Unidos chega para a disputa da 11ª edição de Copa do Mundo. O time comandado por Gregg Berhalter está no grupo B, ao lado de Inglaterra, País de Gales e Irã, e a estreia está marcada para o dia 21 de novembro, contra os galeses.

A estreia da Inglaterra será na próxima segunda-feira, dia 21, contra o Irã, no estádio Internacional Khalifa, às 10h. Na sequência, os ingleses enfrentam os EUA, no dia 25, no Al Bayt, às 16h, e na terça-feira seguinte, dia 29, fecha diante do vizinho País de Gales, no estádio Ahmad bin Ali, às 16h.

A classificação para a Copa do Mundo foi extremamente tranquila, somando 26 pontos em 30 disputados. A referência técnica é o artilheiro Harry Kane, atacante do Tottenham. Seus números impressionam. Afinal, são 254 gols em 394 partidas pelo clube desde 2013. Além de Kane, se destacam também os laterais Ben White, do Arsenal, e Kieran Trippier, do Newscastle.

Quarta colocada no último Mundial, a Inglaterra segue sedenta em busca do bicampeonato. Favorita do Grupo B, que conta com Estados Unidos, País de Gales e Irã, os ingleses chegam ao Catar tentando repetir o feito protagonizado em 1966 em casa, no mágico Wembley, quando derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2 na prorrogação.

A estreia iraniana será na próxima segunda-feira, 21, diante dos ingleses, às 10h, em Khalifa. Na sexta-feira seguinte, dia 25, o adversário será o País de Gales no estádio Ahmad bin Ali, às 7h. A participação na fase de grupos se encerra diante dos EUA, no dia 29, uma terça-feira, às 16h, no estádio Al Thumama.

O técnico croata Dragan Skocic está à frente de uma equipe bastante modesta, com destaque para dois grandes jogadores: os atacantes Mehdi Taremi, do Porto, e Sardar Azmoun, do Bayer Leverkusen.

No dia 25 de outubro, os jogadores iranianos pediram que a seleção fosse desclassificada da Copa do Catar, alegando que a Federação Iraniana fortalece a perseguição às mulheres. O pedido voltou os olhares do mundo para esta questão.

Uma seleção na busca por ideais sociais e que sonha em passar da fase de grupos pela primeira vez na história. Assim, o Irã chega ao Catar para disputar seu sexto Mundial. A primeira participação foi na Argentina, em 1978, mas no ano seguinte, a Revolução de 1979 instalou um regime teocrático no país que deixou o futebol de lado por 10 anos, enfraquecendo o esporte. O Irã só foi conseguir voltar a um Mundial em 1998, na França. As outras participações foram na Alemanha (2006), Brasil (2014) e Rússia (2018).

Astro Gareth Bale, camisa 10 dos Los Angeles FC, segue como a referência da seleção

O pequeno país da Grã-Bretanha chega a uma Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. Aliás, as participações em competições oficiais não são muitas. Em Olimpíadas, o País de Gales se une à Escócia e à Irlanda do Norte sob a bandeira britânica. Já em Eurocopas, foram apenas duas, em 2016 e 2020. A última e única participação em Mundial foi em 1958, na Suécia, vencida pelo Brasil.

O astro do time é Gareth Bale. Hoje no futebol norte-americano, o camisa 10 dos Los Angeles FC garantiu a presença do seus país no Catar após um gol de falta na vitória sobre a Ucrânia por 1 a 0 nos playoffs das Eliminatórias Europeias. O astro do time tem 39 gols marcados em 108 jogos com a camisa da seleção.

Os outros destaques da equipe do técnico Rob Page são os jovens Neco Williams, lateral ex-Liverpool e agora no Nottingham Forest, e Dan James, atacante do Fulham e ex-Manchester United. O experiente meia-atacante Aaron Ramsey, ex-Arsenal e Juventus, atualmente no Nice, também é considerando um bom reforço.

A estreia do País de Gales será contra os Estados Unidos na segunda-feira, 21, às 16h, no estádio Ahmad bin Ali. Na sequência, o adversário será o Irã no dia 25, às 7h, no mesmo local. Os galeses encerram a fase de grupos contra a vizinha Inglaterra, dia 29, às 16h, no Ahmad bin Ali.