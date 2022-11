Grupo A: Holanda deve liderar chave, que tem a alegria de Senegal e o Catar, anfitrião da Copa

Catar

A receita repete a usada pela Coreia do Sul, em 2002. Naquele ano, os sul-coreano chegaram à semifinais. O objetivo do Catar é mais modesto. Para o país-sede, as oitavas de final já seria um grande feito para uma seleção que fará sua estreia em Mundiais nesta edição.

O Catar, país-sede, disputará o primeiro Mundial de sua história, fazendo sua estreia contra o Equador no próximo domingo, dia 20 de novembro. Na sequência, a seleção catari enfrentará o Senegal no dia 25 e a Holanda no dia 29.

A seleção comandada por Gustavo Alfaro tem alguns atletas em destaque no futebol europeu. Entre eles, o zagueiro Piero Hincapié, que joga no Bayer Leverkusen; o lateral-esquerdo Pervis Estupiñan e o meia Moisés Caicedo, ambos do Brighton & Hove Albion, da Inglaterra. Outro jogador experiente que pode contribuir com a equipe é o atacante Enner Valencia, do Fenerbahce, da Turquia.

Confirmada na Copa, o Equador fará o jogo de abertura do torneio com a seleção anfitriã. O time sul-americano, quarto colocado nas Eliminatórias, vai para sua quarta participação em Mundiais. Sua melhor campanha foi em 2006, na Alemanha, quando caiu nas oitavas de final, para a Inglaterra.

A seleção equatoriana esteve bem próxima de não poder disputar a Copa do Catar, mesmo classificada ao Mundial. A Federação Equatoriana de Futebol foi julgada e responsabilizada pelo uso de documentação falsa do lateral-direito Byron Castillo. A tese foi apresentada pela seleção do Chile, interessada na vaga. O jogador disputou oito jogos pelas Eliminatórias Sul-Americana. Julgado pelo Corte Arbitral do Esporte (CAS), a punição acabou ficando em perda de três pontos na próxima Eliminatória, mantendo o Equador no Catar.

Atacante Memphis Depay, do Barcelona, foi o artilheiro das Eliminatórias, com 12 gols

Favoritos do Grupo A, os holandeses farão sua estreia na segunda-feira, dia 21, contra o Senegal. Sob o comando do técnico Louis van Gaal, a Holanda chega forte para a disputa do Mundial, após uma ótima campanha nas Eliminatórias, terminando na liderança do Grupo G, com 23 pontos e 33 gols marcados.

A Holanda chega em sua 10ª participação em Mundiais com o atacante Memphis Depay, artilheiro da seletiva com 12 gols, e o meia Davy Klaassen, líder em assistências, como os principais nomes do selecionado. Depois de não conseguir a classificação para a Copa da Rússia, a classificação para o torneio no Catar foi conquistada de forma tranquila.

Alguns especialistas apostam que os holandeses podem chegar na final. Nas últimas edições em que participou, o grupo, hoje comandado por Van Gaal, bateu na trave. Em 2014 terminou em terceiro lugar, vencendo o Brasil na disputa, após ser eliminada pela Argentina na semifinal. Quatro anos antes, repetindo suas melhores campanhas, terminou como vice, sendo derrotada pela Espanha na prorrogação.

Após a estreia contra o Senegal, no estádio Al Thumama, a Holanda terá pela frente o Catar, quatro dias depois, no mesmo local, e fecha a fase de grupos diante do Equador, no dia 29, no Khalifa.

Senegal

Craque do time, Sadio Mané não conseguiu se recuperar do problema na fíbula

A seleção de Senegal vive um drama. Às vésperas da abertura da Copa do Mundo do Catar, Sadio Mané, astro do time e ídolo nacional, foi cortado nesta quinta-feira (17). Ele não conseguiu se recuperar de uma lesão na fíbula e não disputará o Mundial. Mesmo assim, o jogador do Bayern de Munique havia sido convocado e a comissão técnica tinha a esperança de uma recuperação. Com isso, o grande nome do grupo passa a ser o goleiro Édouard Mendy, do Chelsea, da Inglaterra.

Os senegaleses são os atuais campeões da Copa Africana de Nações, da edição de 2021 disputada no Camarões. Na final, a equipe de Mané venceu o Egito, de Mohamed Salah, nos pênaltis, parando o país em uma grande festa. Meses depois, uma nova penalidade convertida por Mané contra o mesmo Egito garantiu os senegaleses no Catar.

A equipe comandada por Aliou Cissé disputará sua terceira edição de Copa do Mundo. Na primeira, em 2002, na Ásia, os senegaleses chegaram até as quartas de final, caindo para a Turquia por 1 a 0. Já na Rússia, em 2018, acabou eliminada na fase de grupos com derrotas para Polônia e Colômbia e empate com o Japão.

Após a estreia com a Holanda na próxima segunda-feira (21), no estádio Al Thumama, o Senegal ainda terá pela frente o Catar, quatro dias depois, no mesmo local, e fecha a fase de grupos diante do Equador, dia 29, no Khalifa.