Inter marca retorno do grupo para o dia 14 de dezembro

A direção do Inter já definiu o início da pré-temporada para o ano de 2023. Devido a disputa da Copa do Mundo do Catar, os atletas iniciaram as férias na última segunda-feira, dia 14, e retomarão as atividades no dia 14 de dezembro, já pensando no próximo ano. Neste primeiro momento, serão realizados o exames físicos e médicos.

Com a classificação direta na fase de grupos da Libertadores e com a estreia no Campeonato Gaúcho programada entre os dias 14 e 15 de janeiro, o técnico Mano Menezes contará com um mês de trabalho para preparar o grupo para a estreia no Estadual diante do Juventude, no Beira-Rio.

Em um primeiro momento, os atletas passarão pela tradicional reavaliação pós-férias, seguido de atividades no CT do Parque Gigante. Na sequência, entre os dias 18 e 22 de dezembro, os atletas e a comissão técnica ficarão concentrados no Hotel Vila Ventura, em Viamão, onde serão realizados os treinos durante este período. O Colorado já utilizou as dependências do hotel em outras oportunidades, assim como a seleção do Equador, quando ficou hospedada na Copa do Mundo de 2014.

A primeira parte da pré-temporada será concluída no dia 23 de dezembro, quando todos serão liberados para as festas de fim de ano. A reapresentação, já pensando no início do Gauchão, será no dia 2 de janeiro. Além do Estadual e da Libertadores, o Colorado terá ainda a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro em 2023.