Morre Isabel, a ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei

Referência no vôlei brasileiro, a ex-jogadora da Seleção Brasileira Isabel Salgado morreu, aos 62 anos, nesta quarta-feira (16). A atleta estava internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a uma gripe que se agravou, levando a um quadro de síndrome aguda respiratória. Ela havia sido anunciada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, como integrante do grupo de trabalho de esporte na transição de governo Lula.



Ao lado de Vera Mossa e Jaqueline, ela fez parte da histórica equipe olímpica que disputou os jogos de Moscou (1980) e de Los Angeles (1984). Além disso, a atleta foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1979, em San Juan, Porto Rico. Isabel deixa os filhos Maria Clara Salgado, Carolina Solberg e Pedro Solberg, também atletas, além de Pilar e de Alison. Ainda não há informações sobre o velório.

Ex-companheiras de equipe, como a jogadora Ana Moser, lamentaram as perdas nas redes sociais: "Perda irreparável, Isabel Salgado. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos. Luto", destacou Ana.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também se manifestou pelo Twitter: "Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais. Seu pioneirismo no esporte abriu as portas para muitas brasileiras. Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino."

Vida e carreira da atleta

Ela foi uma das jogadoras que abriu o caminho para o vôlei feminino no Brasil. Foi, inclusive, a primeira jogadora brasileira de vôlei a atuar em uma liga do exterior, em 1980, quando foi para o Moderna, da Itália. Isabel migrou das quadras para a areia em 1992 e foi campeã mundial da etapa de Miami em dupla com Roseli, dois anos depois.



Em 2020, se juntou ao ex-jogador Walter Casagrande Júnior, colunista da Folha S.Paulo de, e outros esportistas para formar o movimento Esporte Pela Democracia. Isabel também participou do movimento das Diretas-Já, onde conheceu o ex-atleta, quando a filha mais velha, Pilar, ainda era criança.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, em 2020, disse que "atletas não podem ficar neutros diante de injustiças" e que o posicionamento servia para "mostrar ao governo que também somos cidadãos".