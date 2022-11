Danilo rasga elogios para Daniel Alves, concorrente na lateral-direita

O segundo treino da seleção brasileira em Turim, na Itália, em preparação para a Copa do Mundo do Catar, teve Neymar pela primeira vez em campo, mas não contou com Marquinhos. Na tarde desta terça-feira, o atacante trabalhou com bola, enquanto o zagueiro apenas correu no gramado.

A dupla do PSG se apresentou com atraso na segunda-feira devido a um problema mecânico na aeronave que os levaria de Paris a Turim. Eles viajaram em outro voo e chegaram no J Hotel, onde a delegação está hospedada, no momento em que Tite comandava a primeira atividade em solo italiano.

Na segunda, Neymar fez um trabalho regenerativo e Marquinhos realizou exercícios na academia. Nesta terça, Ney trabalhou com bola junto com os companheiros. Já Marquinhos não participou da atividade. Fora da última partida pelo Campeonato Francês, o defensor trata um desconforto muscular, mas a tendência é de que esteja apto para a estreia.

O segundo dia de treinos na Itália teve visitas do jovem atacante Kaio Jorge, ex-Santos e atualmente na Juventus, e do ex-jogador Hernanes, que se aposentou em maio deste ano, aos 36 anos. Eles viram a atividade da arquibancada do CT. Depois do treinamento, o lateral-direito Danilo falou à imprensa.

Anfitrião no local de treinamentos, o jogador da Juve não economizou elogios para Daniel Alves, concorrente pela posição. "Em campo, todo mundo sabe o que ele pode representar. Ele mostrou na carreira um poder de dar a volta por cima incrível. Ele pode dar muito para a equipe, inclusive características que não tenho condições de dar.", disse.

A preparação do Brasil na Itália encerra neste sábado, véspera da abertura da Copa do Mundo, quando a delegação brasileira embarca para o Catar em voo fretado. A previsão de que o grupo chegue ao hotel em Doha por volta das 23h, pelo horário local. Será a última seleção a chegar ao país-sede do Mundial. A estreia ocorre no dia 24, diante da Sérvia, às 16h.