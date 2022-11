Inter goleia o Palmeiras e é vice-campeão brasileiro de 2022

No jogo válido pela trigésima oitava e última rodada do Brasileirão, o Inter enfrentou o Palmeiras, no Beira-Rio, às 16h e saiu vencedor pelo placar de 3 a 0. O Verdão entrou em campo já campeão do campeonato brasileiro e o Colorado queria garantir a segunda colocação. Os gols foram marcados por Alemão, Mauricio e Romero.

Logo aos 3min, Vitão recebeu um escanteio na área e cabeceou forte para o gol, mas a bola passou sobre a meta do goleiro Vinícius. O Inter adiantava as linhas e marcava a saída de bola do Palmeiras, que tinha dificuldade em começar jogadas com bola no chão. Aos 5min, Alemão fez cama-de-gato no capitão Luan, que precisou de atendimento médico, mas não teve problemas graves.

O time Colorado parecia muito nervoso, como se buscasse um fechamento da temporada com uma vitória sobre o campeão e seu principal rival. Aos 10min, em uma jogada pela lateral, Alemão escorou para Maurício, que pisou na área e mandou um foguete no ângulo da meta de Vinícius para abrir o placar. A pressão era toda do time da casa. Aos 15min, Wanderson deu um goleiro alto e Vinícius espalmou para fora.

Aos 17min, Wanderson invadiu a área, passou do zagueiro e bateu na trave. Apesar de estar perdendo e sendo dominado, o técnico Abel Ferreira permanecia sentado na casamata. Na segunda metade da primeira etapa, o jogo esfriou e ficou mais lento, o Palmeiras evitava se expor de mais e o Inter parecia querer descansar da pressão nos minutos iniciais. Aos 38min, em Bela jogada trabalhada na frente da área, Maurício cruzou a média altura para dentro da área, Alemão se antecipou e desviou para o fundo das redes para marcar o segundo do Inter.

Na segunda etapa, o Inter assumiu uma postura moderada e deixou o Palmeiras correr atras do prejuízo. Aos 3min, Rony puxou uma bicicleta e acertou o travessão de Keiller. Os times voltaram menos elétricos do que no primeiro tempo. Aos 8min, Keiller faz um milagre, defende uma bola a queima roupa de Endrick. O time da casa recuou as linhas e quis garantir a vantagem, enquanto o Palmeiras atacava sem sucesso. A vitória era importante para garantir o segundo lugar no Brasileirão. Aos 36, Navarro cabeceou com força e Keiller novamente fez grande defesa. No fim, aos 40 min, em uma jogada de velocidade, Wanderson enfiou por trás da zaga para Romero, que tirou de Vinícius e marcou o terceiro do Inter. O resultado acabou com a invencibilidade do Palmeiras fora de casa e fez do Inter o melhor mandante do campeonato brasileiro.

Inter 3 : Keiller; Bustos, Mercado, Vitão, Renê; Matheus Dias (Estevão), De Pena e Taison (Lucas Ramos); Mauricio (Pedro Henrique), Wanderson e Alemão (B. Romero). Técnico: Mano Menezes

Palmeiras 0 : Vinicius; Dudu (Giovani), Rony (Navarro), Mayke, Luan, Gustavo Scarpa (Gabriel Menino), Endrick (López), Atuesta (Tabata), Murilo, Danilo e Vanderlan. Técnico: Abel Ferreira