Alberto Guerra é eleito presidente do Grêmio para os próximos três anos

Com 8.624 votos, o advogado Alberto Guerra, 48 anos, foi eleito neste sábado presidente do Grêmio para o triênio. Ele superou Odorico Roman, que somou 6.181 votos, e sucederá Romildo Bolzan Jr, que ficou oito anos à frente do clube. A posse do novo comandante do gabinete tricolor ocorrerá na quarta-feira (16).

Sinalizando confiança e tranquilidade, faltando menos de duas horas antes do término do prazo de votação, o então candidato pela Chapa 2 disse ao Jornal do Comércio que suas primeiras ações, se eleito, seriam comemorar, descansar e dormir. Mas Guerra não terá muito tempo para relaxar. O dirigente terá pela frente a missão de recolocar o clube na rota de grandes campanhas sem perder de vista um orçamento que sai combalido da Série B, mas que precisa ser bem executado para dar a estabilidade necessária à retomada das conquistas.

“Precisaremos entender os contratos e as responsabilidades do clube com as diferentes áreas, seja a Arena Porto-Alegrense, seja o futebol ou os prestadores de serviços”, observou.

O relatório estatutário disponibilizado aos candidatos pela atual diretoria é superficial, conforme Guerra.

“Será necessário mergulhar nesses documentos e conhecer as multas e os vínculos dos atletas, que são ativos do clube. Não podemos perde-los por vacilos”, alertou.