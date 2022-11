Favoritos têm cortes importantes para Copa, mas Brasil passa quase ileso

Com a proximidade da estreia da Copa do Mundo, as seleções divulgam as suas listas de convocados com as grandes favoritas confirmando cortes importantes para a competição que começa no próximo dia 20, no Catar. O Brasil teve seus problemas, mas nenhum deles afetando nomes que seriam titulares como acontece na França, na Argentina, na Alemanha e na Holanda.

Como pela primeira vez na história recente o Mundial é disputado no fim do ano, a expectativa era que os atletas que atuam na Europa, que formam a maioria dos convocados, chegassem em uma melhor condição física por estarem no meio da temporada. Ao mesmo tempo, a mudança no calendário diminui o tempo de concentração das seleções na comparação com os torneios disputados em junho e julho.

A última confirmação de baixa veio na quinta-feira (10) com a lista dos alemães. Os campeões do mundo em 2014 não colocaram entre os chamados o atacante Timo Werner e o meia Marco Reus. Ambos têm lesão no tornozelo e não estão na convocação de Hansi Flick.

A França também divulgou a sua lista com as baixas já esperadas. Os atuais campeões não contarão com Kanté e Pogba, que estão entre os nomes mais importantes do time, não foram chamados por conta de contusões. O goleiro Maignan não está entre as baixas mais importantes, mas também não pôde ser considerado por não ter condições físicas.

Outra seleção favorita, a Argentina ficou sem Lo Celso. Ele vai passar por uma cirurgia para tratar uma lesão na coxa direita e sua ausência está sendo considerada um forte baque pelos hermanos. O noticiário por lá fixa debate quem será o escolhido pelo técnico Lionel Scaloni para substituí-lo.

No pelotão de frente ao lado deles, o Brasil teve dois cortes de nomes que possivelmente estariam na lista, mas não estavam entre os cotados para começar como titular. Guilherme Arana, que provavelmente seria reserva de Alex Sandro, e Philippe Coutinho, opção para o meio-campo, não estavam na lista anunciada por Tite na segunda-feira.

A Inglaterra anunciou hoje sua lista sem os de Reece James, lateral-direito, e Ben Chilwel, lateral-esquerdo. As ausências só preocupam um pouco mais os ingleses porque o setor já conta com atletas que não estão na sua melhor condição física, como é o caso de Kyle Walker, que se recupera de uma cirurgia.

Por fim, outras seleções também apresentaram cortes importantes. Portugal confirmou sua lista sem as presenças de Diogo Jota, Pedro Neto e Ricardo Pereira, que estão lesionados. Sadio Mané também se lesionou e já foi dado como ausência do Mundial, mas Senegal ainda tem esperanças em uma recuperação para a competição. A Holanda ainda não anunciou sua lista final, mas na pré-inscrição já confirmou que não terá o meio-campista Wijnaldum, que também está no departamento médico.