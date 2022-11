Pelo vice-campeonato, Inter encara o líder Palmeiras no Beira-Rio

O Inter se despede do Campeonato Brasileiro neste domingo (13), às 16h, diante do campeão Palmeiras, no Beira-Rio. Para confirmar o vice-campeonato, o Colorado precisa, ao menos, empatar com o Verdão. O concorrente pela segunda colocação e a premiação de R$ 42,7 milhões é o Fluminense, que visita o Bragantino, no mesmo horário, em Bragança Paulista. Caso perca para o time de Abel Ferreira, o Inter terá que secar o Flu diante do Massa Bruta, que vem de uma goleada por 6 a 0 para o Fortaleza.

Para a última rodada do Brasileirão contra os paulistas, o técnico Mano Menezes não contará com dois titulares. O zagueiro Rodrigo Moledo e o meia Alan Patrick receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 e estão fora. Já o volante Johnny, que acabou não sendo convocado pela seleção do Estados Unidos para a Copa do Mundo do Catar, apresentou um problema no joelho direito e é dúvida para o domingo. Caso não atue, o jovem Matheus Dias, que jogou alguns minutos no Morumbi, é cotado para a vaga.

Para o lugar do suspenso Moledo, Gabriel Mercado retorna ao time ao lado de Vitão. Mais à frente, Alan Patrick deve ser substituído por Taison. O camisa 7 vem entrando bem durante as partidas, além de fazer bons treinos. No ataque, Pedro Henrique deve ser mantido, com Wanderson ficando no banco como opção para o segundo tempo.

Com isso, uma possível escalação para enfrentar o campeão brasileiro tem Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Matheus Dias, De Pena, Maurício, Taison e Pedro Henrique; Alemão.

Para contar com o apoio em massa do torcedor colorado, a direção liberou as áreas livres do estádio, bastando que o sócio faça o tradicional check-in, através da recém-lançada plataforma Mundo Colorado. São esperados cerca de 30 mil torcedores. Para as demais áreas do Beira-Rio, o torcedor pode adquirir ainda os ingressos no Coração do Gigante (www.coracaodogigante.com.br).