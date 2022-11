FGF divulga tabela do Gauchão 2023

Nesta quinta-feira (10), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela do Campeonato Gaúcho de 2023. A primeira rodada está programada para o final de semana dos dias 14 e 15 de janeiro. A ordem das partidas é a mesma das últimas edições, apenas com a inversão dos mandos de campo. A grande final está prevista para o dia 9 de abril.

O Grêmio, atual pentacampeão estadual, estreia diante do Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Já o Inter, que busca voltar a vencer o Gauchão, recebe o Juventude, no Beira-Rio. Os demais jogos da rodada têm São Luiz x Ypiranga, Novo Hamburgo x Avenida, Esportivo x São José e Brasil-Pel x Aimoré.

O primeiro clássico Grenal do ano está programado para o mês de março, ainda sem o dia definido, mas muito provavelmente entre os dias 4 e 5. O enfrentamento será válido pela 10ª rodada, a penúltima da fase de grupos, e Grêmio e Inter se enfrentarão na Arena. A primeira fase deve encerrar no final de semana dos dias 11 e 12 de março, definindo os classificados às quartas de final do torneio.