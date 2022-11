Rival do Brasil na Copa, Suíça chama quatro goleiros, dois lesionados

Rival do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a Suíça apresentou sua lista de convocados nesta quarta-feira (9). A relação conta com quatro goleiros, sendo dois deles machucados. O time suíço será o segundo adversário dos brasileiros no Catar, no dia 28 de novembro, no estádio 974.

O técnico Murat Yakin precisou incluir quatro goleiros na lista porque o titular Yann Sommer e o reserva Jonas Omlin são dúvidas. Eles se recuperam de lesões recentes. Com 76 partidas pela seleção, o principal goleiro da equipe sofreu uma lesão no tornozelo no mês passado em jogo do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha.

Apesar da preocupação, Sommer se diz otimista para estar em campo a tempo de jogar a estreia, contra Camarões, no dia 24. O duelo com o Brasil será quatro dias depois. Já o confronto com a Sérvia está marcado para 2 de dezembro.

A federação suíça não revelou detalhes sobre a lesão de Omlin, que seria terceira opção para o gol da equipe. O reserva imediato de Sommer é Gregor Kobel, que vem se destacando no Borussia Dortmund. Em duelo da Liga dos Campeões contra o Manchester City, chegou a pegar um pênalti.

O time suíço, mais experiente e mais respeitado, será liderado novamente por Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka, dois dos jogadores com o maior número de partidas pela seleção. Após passagem frustrada pelo Liverpool, Shaqiri joga no futebol dos EUA e chega em baixa ao Mundial, ao contrário de Xhaka.

O capitão suíço é uma das referências do Arsenal, atual líder do Campeonato Inglês, onde é parceiro dos brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, que reencontrará no Catar. Xhaka será o capitão do time pela terceira Copa do Mundo seguida, somando 106 jogos, apenas dois a menos que Shaqiri. Por outro lado, a Suíça terá a juventude do meia Fabian Rieder, de 20 anos - o mais jovem da seleção.