Inter bate o São Paulo, no Morumbi, e encaminha o vice do Brasileirão

Na abertura da 37ª rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro, o Inter foi até o Morumbi e venceu o São Paulo por 1 a 0, na noite desta terça-feira (8). O resultado deixa o Colorado bem próximo de garantir o vice-campeonato da competição. Para isso, basta que Fluminense e Corinthians não vençam seus jogos nesta quarta-feira (9). Os cariocas recebem o Goiás, no Maracanã. Enquanto que o Timão visita o Coritba, no Couto Pereira. No domingo, o Inter se despede do Brasileirão diante do campeão Palmeiras, no Beira-Rio.

O Colorado soube sofrer nos primeiros 45 minutos. A defesa foi precisa na marcação e protegeu bem o goleiro Keiller. Por outro lado, os comandados de Mano Menezes aproveitaram os contra-ataques em velocidade e levaram mais perigo ao gol de Felipe Alves.

A primeira chegada foi dos visitantes, aos sete minutos, quando Alemão recebeu pela direita, mas, ao seu estilo, bateu forte sobre o gol. Aos 14, Alemão, de novo, dessa vez pela esquerda, passou por Ferraresi e soltou uma bomba, por cima.

Mais perto de abrir o placar, o Inter chegou ao gol, aos 20: em boa jogada de pé em pé, Alan Patrick tocou para Pedro Henrique na entrada da área que, de primeira, acionou Maurício. O meia finalizou com força para vencer Felipe Alves e sair para comemorar com a torcida colorada no setor de visitantes.

A vantagem no marcador não foi ampliada graças ao goleiro são-paulino. Aos 35, Pedro Henrique saiu na cara de Felipe Alves, mas parou em boa defesa do arqueiro. Os donos da casa tiveram uma boa chegada com Reinaldo, aos 42, mas o chute cruzado foi para fora.

O Inter voltou bastante recuado para o segundo tempo dando muitos espaços para o São Paulo. Aos sete minutos, Igor Gomes marcou o gol de empate, após rebote do goleiro Keiller. Só que o VAR chamou o juiz que ao rever o lance anulou a jogada, após uma falta de Rodrigo Nestor em Moledo dentro da área.

Depois do gol anulado, o Inter parece ter se reencontrado no jogo, sem correr riscos e marcando de perto a cada subida ao ataque dos donos da casa. O Colorado também pouco foi ao ataque. Em uma das raras chegadas, aos 23, De pena cobrou escanteio, com perigo, a bola cruzou toda área, mas ninguém chegou para completar. Mais tarde, aos 39, Thauan Lara avançou e arriscou de fora da área, forçando Felipe Alves a fazer grande defesa. Depois disso, foi esperar o tempo passar e comemorar mais três pontos na competição.

São Paulo 0 Felipe Alves; Ferraresi, Luizão (Patrick) e Léo; Marcos Guilherme (Nahuel Bustos), Pablo Maia, Igor Gomes (Talles), Rodrigo Nestor e Reinaldo (Welington); Luciano (André Anderson) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Inter 1 Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Moledo e Renê; Johnny (Matheus Dias) e De Pena; Mauricio (Taison), Alan Patrick (Thauan Lara) e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa/RJ).