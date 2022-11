Em fim de contrato, Flamengo se despede de Diego Alves

O Flamengo publicou nesta segunda-feira (7) um texto de despedida para o goleiro Diego Alves, que deixa o clube ao final desta temporada. Multicampeão e um dos líderes do elenco, o jogador tem contrato apenas até dezembro e se despede diante do Avaí, no Maracanã, no próximo final de semana.

"Ele nos fez acreditar. Com fé, jogamos a partir de um goleiraço, um ícone histórico: o maior pegador de pênaltis do futebol mundial. O Manto Sagrado lhe marcou e Diego Alves nos marcou. A Nação agradece pela qualidade, pela dedicação e pelos momentos únicos", escreveu o Flamengo.

"Seus braços salvaram vitórias, levaram nossa braçadeira e levantaram muitas taças. Seu nome ficou para a história do Clube de Regatas do Flamengo. Nosso paredão se despede do Mengão diante do Avaí. Obrigado por tudo", completou.

Diego Alves passou seis temporadas no Flamengo. No total, foram 215 jogos e 11 títulos. Foram três Cariocas (2019, 20 e 21), duas Libertadores (2019 e 22), dois Brasileiros (2019 e 20), duas Supercopas do Brasil (2020 e 21), uma Recopa Sul-Americana (2020) e uma Copa do Brasil (2022).

Diego Alves, assim como Diego Ribas, encerra o ciclo no Flamengo em 2022. O Fla, que perdeu para o Coritiba no domingo (6), ainda enfrenta Juventude e Avaí antes do final da temporada.