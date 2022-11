Grêmio goleia o Inter e conquista o Gauchão feminino

O Grêmio foi arrasador no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho Feminino ao vencer o Inter por 4 a 1. A partida foi disputada neste domingo (6) na Arena do Grêmio. Os gols do Tricolor foram marcados por Cássia, Luany, Karla e Caty. O time Colorado descontou com Faby Simões. A Arena recebeu mais de 10 mil torcedores, maior público da modalidade na história gremista.

Antes de a partida iniciar, o técnico do Inter Maurício Salgado teve o primeiro problema. A meia Duda Sampaio, que começaria entre as titulares, voltou a sentir o tornozelo (que a tirou da partida de ida) e teve de ficar no banco de reservas. Com isso, Eskerdinha foi colocada na lateral esquerda, Isabela foi para a direita e Capelinha iniciou no meio-campo.

O clássico iniciou disputado. Desde o primeiro segundo, as jogadoras gremistas dominaram a partida. Aos dois minutos, Karla Alves já arriscou. De fora da área, ela chutou, mas a goleira Mayara defendeu. O Grêmio partia para cima, enquanto o Inter tentava atuar no contra-ataque. Com toda insistência, aos oito minutos, após um bate e rebate dentro da pequena área, a bola sobrou para Cássia, que fuzilou rasteiro para o gol e o delírio da torcida gremista.

Após o primeiro e com apoio da torcida, a equipe gremista ampliou o placar. Aos 12 minutos, Luany, pelo lado direito, avançou com velocidade e chutou forte, marcando o segundo. As jogadoras gremistas seguiram pressionando as adversárias. Aos 18 minutos, Rafa Levis foi derrubada dentro da área. O pênalti foi batido por Karla Alves ampliando o placar para 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

O Grêmio voltou para a segunda etapa sem modificações. Mesmo com o resultado a seu favor, as tricolores iniciaram os minutos finais trabalhando a bola no ataque. Com dois minutos, Jéssica Soares cruzou rasteiro para Cássia, mas a atacante não conseguiu chegar na bola.

Com 12 minutos jogados, na primeira chegada do Inter, a defesa deixou Fabi Simões cara a cara com a goleira Lorena. A atacante conseguiu passar e marcar o gol. A treinadora Patrícia Gusmão realizou a primeira modificação, aos 18 minutos. Caty entrou na vaga de Rafa Levis, que deixou o gramado lesionada.

O Inter precisava do resultado e partiu para cima da defesa do Grêmio. Porém, aos 29 minutos, Caty chutou forte de fora da área e acertou o ângulo da goleira Mayara, fechando a goleada tricolor: 4 a 1.

No final da partida, as jogadoras Tricolores e a técnica Patrícia Gusmão comemoram a conquista: fazia três anos que o Grêmio não conquistava o Campeonato Gaúcho Feminino.

Grêmio (4) - Lorena; Sinara , Tuani (Mónica Ramos), Pati Maldaner e Jéssica Soares; Jéssica Peña, Karla Alves e Rafa Levis (Caty); Luany (Dani Ortolan), Cássia e Lais Estevam (Dani Barão). Técnica: Patrícia Gusmão.

Inter (1) - Mayara; Isabela, Bruna Benites, Sorriso (Isa Haas) e Eskerdinha (Bia Gomes); Ju Ferreira, Djeni e Capelinha; Maiara (Priscila), Fabi Simões e Lelê (Mileninha). Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem: Andressa Hartmann, auxiliada por Maira Mastella Moreira e Luiza Naujorks Reis.