Polícia Civil investiga falsificação de carteiras de sócios do Inter e do Grêmio

Atualizado às 13h30min

A Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira (4) quatro mandados de busca e apreensão na investigação sobre a falsificação de carteiras de sócios do Internacional e do Grêmio. A ação da 2ª Delegacia de Polícia foi realizada nas cidades de Santa Cruz do Sul e Porto Alegre. A investigação teve início após a apreensão de diversas carteiras do Inter, em nome de laranjas, nas mãos de um cambista, durante o jogo do Colorado e Cuiabá, no dia 10 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

A delegada Ana Luiza Caruso, titular da 2ª DP, informou que as investigações duraram dois meses. Cinco suspeitos de estelionato estão sendo investigados. "As pessoas que constavam nos cartões foram chamadas pela Polícia Civil e afirmaram que jamais solicitaram a confecção das carteiras, em alguns casos nem sendo torcedores do Internacional", destacou a delegada.

Segundo Ana Luiza, algumas das vítimas tiveram documentos roubados ou furtados no passado. Durante as investigações, se identificou que as carteiras eram retiradas sempre pela mesma pessoa. De posse dos cartões, os criminosos os alugavam para terceiros nos dias dos jogos também para shows. Os criminosos faziam a inscrição dos laranjas e ficavam de pagar a mensalidade por boletos, muitas vezes não quitados. Os investigados também adulteravam ingressos verdadeiros com o apoio de uma gráfica em Porto Alegre - o nome não foi divulgado pela Polícia Civil para não atrapalhar as investigações.

Os estelionatários, segundo a delegada, adquiriam os ingressos de meia-entrada e adulteravam para entrada cheia, revendendo por um preço mais caro. Chamou a atenção da Polícia Civil também a existência de mais de um ingresso nominal emitido para o mesmo torcedor no mesmo jogo. A delegada Ana Luiza informou que as investigações terão continuidade. Ninguém foi preso na ação policial.

Grêmio e a Arena, que administra o estádio, foram contatados, mas não divulgaram posicionamento até esta publicação.

O Internacional divulgou uma nota sobre a ação contra cambistas e fraude envolvendo o acesso ao estádio. "A ação teve como ponto de partida o trabalho realizado pela segurança do clube, segundo relata Victor Grunberg, vice-presidente de Administração e Patrimônio do Inter". “A partir de uma ação motivada pela segurança do clube, que gerou a prisão de cambistas no entorno do estádio Beira-Rio, o Internacional colocou em prática, desde o jogo contra o Coritiba, uma série de medidas operacionais para dificultar as ações criminosas que vinham ocorrendo". O comunicado afirma que o "Inter, então, acionou a Polícia Civil para que fosse aberta uma investigação, que resultou na prisão dos infratores nesta sexta-feira. Além da prática de cambismo, a fraude envolve falsidade ideológica, estelionato e falsificações, entre outros crimes que foram desvendados pela Polícia Civil”.