WSL anuncia calendário do Circuito Mundial de 2023

A Liga Mundial de Surfe (WSL) anunciou o calendário oficial do Circuito Mundial de 2023, que será o principal caminho para os atletas do surf buscarem uma vaga na próxima edição dos Jogos Olímpicos, em 2024 em Paris (França). No comunicado divulgado à imprensa, a entidade máxima do surf confirmou que a etapa brasileira, em Saquarema, no Rio de Janeiro, está marcada para ser disputada entre os dias 23 de junho e 1º de julho na praia de Itaúna.

Este será o segundo ano com a nova estrutura proposta pela diretoria de circuitos e competições da WSL, com dez etapas e todas com as categorias masculina e feminina, o corte na elite no meio da temporada e o WSL Finals para decidir os títulos mundiais. Uma novidade é que o Circuito Mundial será o principal caminho no sistema de qualificação olímpica para os melhores surfistas do mundo.

O ranking final das dez etapas da temporada regular, começando em Pipeline e terminando no Taiti, vai indicar 18 das 48 vagas para os Jogos de Paris (10 homens e oito mulheres). O diretor executivo da WSL, Erik Logan, disse que após o incrível momento e marcos históricos em 2022, a ideia é seguir construindo uma plataforma global para progredir e elevar o surf profissional em todo o Mundo. "Fortaleceremos ainda mais o esporte por meio do Circuito Mundial totalmente combinado no próximo ano, que também vai classificar os primeiros 18 surfistas para os Jogos Olímpicos de 2024”, destacou Logan.