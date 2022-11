Grêmio dá adeus à Série B com goleada sobre o Brusque

A fragilidade técnica e tática do adversário colaboraram em muito para que a despedida do Grêmio da Série B fosse com vitória na noite desta quinta-feira (3), na Arena. Para um público de pouco mais de 16 mil pessoas, o Tricolor foi superior ao Brusque, já rebaixado à terceira divisão, e goleou a equipe catarinense por 3 a 0. O resultado garantiu o segundo lugar da Série B.

O primeiro tempo foi de amplo domínio gremista, que quase abriu o marcador aos seis minutos, quando Bitello bateu colocado e a bola explodiu no travessão. E antes que o campeonato terminasse, Guilherme finalmente conseguiu balançar as redes em seu retorno ao clube. Aos 18, o camisa 7 dominou na ponta esquerda, puxou para o pé direito e bateu colocado. A bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo da rede.

O gol deixou o time mais leve em campo. Sem pressão, o Tricolor seguiu mandando no jogo, criando boas chances. Villasanti e Lucas Leiva quase ampliaram. Antes de terminar o primeiro tempo, aos 47, os donos da casa chegaram ao segundo: Guilherme avançou pela esquerda e tocou para Campaz. O colombiano finalizou e Jordan defendeu com o pé. No rebote, Gabriel Silva ampliou.

A etapa final seguiu com o Grêmio soberano diante de um Brusque esforçado para não sofrer mais gols. Aos 17 minutos, Gabriel Silva perdeu um gol inacreditável. Campaz entrou na área, passou por Potiguar e deixou o jovem jogador sozinho para finalizar, só que ele chutou para fora. Dois minutos depois foi a vez de Campaz bater de fora da área e Jordan salvar os catarinenses.

Depois de perder um gol imperdível, Gabriel Silva se redimiu ao marcar o terceiro. Aos 29, Diogo Barbosa acertou um lindo lançamento. O atacante dominou na área, tirou o zagueiro e e bateu de esquerda, no ângulo, para dar números finais à despedida gremista da terceira participação na segunda divisão nacional.

Grêmio 3 Adriel; Leonardo Gomes, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti (Lucas Silva), Lucas Leiva (Émerson) e Bitello (Thiago Santos); Campaz (Pedro Lucas), Guilherme (Janderson) e Gabriel Silva. Técnico: Renato Portaluppi.

Brusque 0 Jordan; Pará (Edílson), Lucas, Sandro e Alex; Wagner Balotelli (Felipe Manoel), Rodolfo Potiguar e Luiz Antônio; Jailson (Paulo Baya), Patrick (Mascote) e Fernandinho (Neto). Técnico: Gilson Kleina.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).