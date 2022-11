Jogadora do Grêmio é vítima de injúria racial na decisão do Gauchão

A jogadora Luany, do Grêmio, que disputou o primeiro Grenal da final do Campeonato Gaúcho Feminino, no estádio Beira-Rio, nesta quarta-feira (2), foi vítima de injúria racial. A Polícia Civil identificou o torcedor suspeito de racismo contra a atleta.

Ao final da partida, as jogadoras Iasmin Paixão e Stephanie Brito relataram xingamentos por parte da torcida colorada. Segundo as jogadoras que estavam no banco de reservas do Grêmio, um torcedor falou a seguinte frase para a atacante Luany: "Estou precisando de um desse (em referência ao cabelo) para fazer espanador aqui casa". O torcedor do Inter foi reconhecido por meio das imagens de câmeras internas. Trata-se de um sócio do clube. O caso será conduzido pela 2ª Delegacia de Polícia. Segundo a Polícia Civil, um dos seguranças do Beira-Rio confirmou ter ouvido a frase racista denunciada pelas atletas.

Em nota, o Grêmio se manifestou sobre o episódio. "Em face à nova manifestação de racismo, desta vez, contra atletas da equipe feminina de futebol, ocorrido na partida desta quarta-feira (2), no estádio Beira-Rio, por parte de um torcedor adversário, o Grêmio, o "Clube de Todos", vem a público demonstrar total repúdio e indignação com práticas recorrentes que atentam contra a dignidade de nossos profissionais e os valores enaltecidos por essa instituição. Às atletas Luany, Brito e Paixão, prestamos apoio incondicional e a certeza de que providências serão tomadas".

O comunicado do Grêmio diz ainda que "informamos que as jogadoras já registraram boletim de ocorrência, junto ao Jecrim, e que o clube estará vigilante nas medidas a serem tomadas pelos órgão competentes, a fim de que atos racistas como os que foram testemunhados na partida, sejam definitivamente banidos do ambiente do futebol e de nossa sociedade como um todo".