Inter e Grêmio empatam no primeiro jogo da decisão do Gauchão

Inter e Grêmio empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho Feminino. A partida foi disputada nesta quarta-feira (2) no estádio Beira-Rio. Os gols do jogo foram marcados todos na segunda etapa. Lais Estevam, de pênalti, marcou para o Tricolor, e Isabela, no último lance da partida, empatou para o Colorado. O segundo jogo da final será disputado no domingo (6), às 13h45min, na Arena do Grêmio. Quem vencer a partida conquista o título. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Antes do começo da partida, o técnico Maurício Salgado teve um desfalque importante na equipe colorada. A meia Duda Sampaio sofreu uma entorse no tornozelo no jogo contra o Juventude, pelas semifinais, e ficou fora da final. Para seu lugar, a volante Djeni foi promovida ao time titular. Do lado Tricolor, a técnica Patrícia Gusmão repetiu a base de time que fez a melhor campanha do Gauchão Feminino, com seis vitórias e um empate.

A partida iniciou com poucas chances claras de gol para os dois times. Aos quatro minutos, a gremista Caty tentou chute da entrada da grande área, para defesa tranquila de Mayara. Depois, aos seis, foi a vez da colorada Lelê cabecear para fora, após cobrança de escanteio de Fabi Simões. Aos 32 minutos, uma das melhores chances do jogo. Maiara tentou vencer a marcação tricolor, que afastou parcialmente nos pés de Ju Ferreira. A volante arriscou, mas mandou por cima da meta de Lorena. Quatro minutos depois, nova oportunidade do Inter. Ju Ferreira roubou a bola de Sinara, serviu Fabi Simões, que acabou barrada por Tuani.

No segundo tempo, o Tricolor voltou com modificações. Cássia entrou na vaga de Caty. Logo no primeiro ataque, Luany finalizou e, no rebote, Cássia chutou para o gol, mas Tamara colocou a mão na bola. Pênalti e expulsão. Lais Estevam cobrou e abriu o placar para o Grêmio.

Com uma a atleta mais, as jogadoras gremistas seguiram trocando passes e buscando o gol. Após cobrança de escanteio, Cássia cabeceou e, mais uma vez, o Tricolor quase ampliou. Atrás no placar, o técnico do Inter, Maurício Salgado, realizou duas alterações: Bia Gomes e Isa Haas no lugar de Djeni e Maiara. Aos 15 minutos, o Inter tentou uma reação. Lelê partiu em velocidade e tentou driblar a goleira Lorena. A defensora gremista fez falta perto da área. Fabi Simões cobrou, mas Cássia conseguiu afastar. Na sobra, Bia Gomes mandou por cima do gol tricolor.

As jogadoras do Inter buscaram o empate nos acréscimos. Aos 51 minutos, Fabi Simões cruzou na cabeça de Isabela, que estufou as redes do Grêmio. Com o resultado, o Inter ampliou a invencibilidade nos clássicos - são 14 partidas sem conhecer derrota.

FICHA TÉCNICA

Inter (1)

Mayara; Tamara Bolt, Bruna Benites, Sorriso e Isabela; Ju Ferreira, Djeni (Bia Gomes ) e Capelinha; Maiara (Isa Haas), Fabi Simões e Lelê (Priscila). Treinador: Maurício Salgado.

Grêmio (1)

Lorena; Sinara (Lais Giacomel) , Tuani, Pati Maldaner e Jéssica Soares (Raissa Bahia ); Jéssica Peña, Karla Alves e Rafa Levis (Tchula); Luany, Caty (Cássia) e Lais Estevam (Dani Barão). Treinador: Patrícia Gusmão.

Arbitragem: Matheus Souza Costa, auxiliado por Estefani Adriati Estrela da Rosa e Ariela Duarte da Silveira.