Sorteio define os grupos do Paulistão 2023; veja as chaves

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta terça-feira (1) o sorteio dos grupos do Paulistão 2023. O torneio começa em 15 de janeiro e termina em 9 de abril. O atual campeão Palmeiras ficou na chave D com Santo André, Portuguesa e São Bernardo. O Corinthians está no grupo C com Ferroviária, São Bento e Ituano.

Já o Santos tem no grupo A, Botafogo-SP, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino. O São Paulo, atual vice-campeão, caiu na chave B, que terá Mirassol, Água Santa e Guarani. A próxima edição do Paulistão marca o retorno da Portuguesa à elite do futebol paulista.

O formato do torneio é o mesmo pelo décimo ano consecutivo. As equipes de um grupo enfrentam todos os times dos demais grupos em 12 rodadas. Na sequência, as quartas de final serão entre os dois melhores de cada grupo, em jogo único. As semifinais também ocorrem em partida única. A decisão será com jogos de ida e volta.

Cada time grande do Estado teve um ex-jogador como representante no sorteio. Vampeta, Amoroso e Ricardo Oliveira representaram Corinthians, São Paulo e Santos, respectivamente. Zé Roberto não conseguiu chegar. Assim, Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista, foi o representante do Palmeiras.

Veja os grupos:

GRUPO A

- Santos

- Red Bull Bragantino

- Botafogo-SP

- Inter de Limeira

GRUPO B

- São Paulo

- Guarani

- Mirassol

- Água Santa

GRUPO C

- Corinthians

- Ituano

- Ferroviária

- São Bento

GRUPO D

- Palmeiras

- São Bernardo

- Santo André

- Portuguesa