Campeão da Fórmula E será reserva da Aston Martin ao lado de brasileiro na F-1

A equipe Aston Martin confirmou nesta terça-feira (1) que o piloto belga Stoffel Vandoorne, atual campeão da Fórmula E, será piloto reserva e de testes do time na temporada 2023 da Fórmula 1. O reforço vai atuar ao lado do brasileiro Felipe Drugovich, que já estava acertado com o time de Silverstone.

De acordo com a Aston Martin, Vandoorne vai executar "um intensivo trabalho no simulador e no programa de desenvolvimento na fábrica em Silverstone". Ele também vai trabalhar ao lado de Drugovich, que estava confirmado na equipe desde o mês de setembro. O brasileiro é o atual campeão da Fórmula 2.

"É incrivelmente empolgante assumir essa função de piloto reserva na Fórmula 1. E estou muito feliz por estar fazendo isso com a Aston Martin", comentou Vandoorne. "Eu acompanhei com grande interesse como o time vem se desenvolvendo e expandindo sua operação. E eu sei como a equipe está determinada em fazer ainda mais progresso em cada área."

A confirmação não marca a estreia na relação do piloto com a Fórmula 1. Ele já foi campeão da GP2, antigo nome da F-2, e soma 41 corridas na categoria de acesso à F-1, na época ligado à McLaren, entre 2016 e 2018. Desde 2019, vinha sendo piloto reserva da Mercedes.

E foi defendendo as cores da Mercedes que ele levantou o troféu da última temporada da Fórmula E, a categoria de carros elétricos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Na Aston Martin, Vandoorne terá a experiência de trabalhar ao lado do espanhol Fernando Alonso. O bicampeão mundial vai estrear no time também em 2023, após encerrar a atual temporada com a Alpine - ele foi contratado para substituir o alemão Sebastian Vettel, que deixará a F-1 no fim do ano. O outro titular da Aston Martin é o canadense Lance Stroll.