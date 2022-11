Inter tem o retorno de quatro titulares em Minas Gerais

O Inter deve ter o retorno de quatro titulares para o enfrentamento com o América-MG, nesta quarta-feira (2), às 16h, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de empate na Arena Independência, o Palmeiras já pode comemorar o título da competição antes de entrar em campo, já que enfrentará o Fortaleza, às 21h30min. Caso vença o time nordestino, o Colorado não terá mais como alcançar o Verdão.

Neste cenário e com a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores 2023, resta ao Colorado a busca pelo vice-campeonato para garantir uma premiação maior. Caso termine na segunda colocação, o Inter embolsará R$ 42,7 milhões.

O técnico Mano Menezes terá as voltas de Bustos, Johnny e Alemão, que ficaram de fora da vitória sobre o Ceará por uma virose. Já o argentino Gabriel Mercado está recuperado de uma lesão muscular na panturrilha direita e fica como opção para encarar os mineiros. A dúvida é se o defensor inicia no banco ou assume a vaga de Moledo, ao lado de Vitão.

O treino desta segunda-feira no CT Parque Gigante precisou ser interrompido pelas rajadas de vento e pela chuva intensa que caiu em Porto Alegre. Apenas os minutos iniciais foram abertos à imprensa. A delegação embarcou à tarde para Belo Horizonte, onde, nesta terça pela manhã, realiza uma última atividade no CT do Atlético-MG.

Uma provável escalação colorada para enfrentar o Coelho, comandado por Vagner Mancini, tem Keiller; Bustos, Moledo (Mercado), Vitão e Renê; Johnny, Edenílson, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

As baixas para a viagem a Minas são o volante Liziero, que não se recuperou de uma pancada no joelho esquerdo e segue em Porto Alegre para recuperação, e o atacante Mikael. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito no treinamento da última quinta-feira. Ele precisou ser carregado para deixar o gramado, passou por exames, mas não teve nenhum problema ligamentar detectado. O tempo de afastamento não foi informado.