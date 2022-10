De virada, Inter vence o Ceará e confirma vaga direta na Libertadores 2023

A confirmação da vaga direta na próxima edição da Libertadores foi suada. O Inter saiu atrás do placar e precisou buscar a virada para vencer o Ceará por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (26), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. De quebra, os pouco mais de 10 mil colorados que foram ao Beira-Rio viram o time superar o próprio recorde, chegando a 13 jogos de invencibilidade na competição, na era dos pontos corridos. O Inter segue na vice-liderança, agora, com 64 pontos, dez atrás do líder Palmeiras.

Por diferentes motivos, Mano Menezes escalou um time bastante modificado. E essas trocas refletiram dentro de campo. Para piorar, logo no segundo minutos de bola rolando, Bruno Pacheco foi derrubado por Igor Gomes dentro da área. Lima cobrou a penalidade e colocou o Ceará na frente do placar. Aos seis, os visitantes quase ampliaram, Bruno Pacheco bateu cruzado e a bola passou muito perto do poste esquerdo.

O Inter pouco se encontrou na primeira etapa no Beira-Rio. As chegadas ao ataque eram desgovernadas, com pouca organização. A melhor chance colorada ocorreu aos 21 minutos: De Pena pegou uma sobra, de fora da área, e bateu forte, obrigando João Ricardo a fazer grande defesa. A resposta cearense foi imediata. No lance seguinte, Vina também acertou um belo chuta, mas Keiller salvou os donos da casa.

Nos minutos finais, Pedro Henrique caiu dentro da área e os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. No contra-ataque, Nino Paraíba quase marcou o segundo, mas o chute saiu à direita, raspando o poste.

O Inter voltou com Weverton, estreante da noite, no lugar de Igor Gomes, além de um espírito mais aguerrido, porém o jogo seguia no ritmo que interessava mais ao Ceará. O Colorado só conseguiu ameaçar aos 18 minutos: Alan Patrick chutou de dentro da área, a bola desviou no marcador e João Ricardo se esticou todo para salvar. Só que no minuto seguinte, De pena cruzou rasteiro da esquerda, a zaga cochilou, e a bola sobrou para Edenílson empurrar para o fundo das redes.

O gol manteve o Inter no campo de ataque e a virada veio aos 32 minutos. Moledo pegou a sobra, na entrada da área, e chutou. O zagueiro Luiz Otávio saltou com os braços abertos e a bola bateu na mão. O juiz nada marcou, mas o VAR corrigiu o erro e o árbitro deu o pênalti. Alan Patrick cobrou e colocou o Colorado na frente, mantendo a vice-liderança e garantindo a vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Inter 2 Keiller; Igor Gomes (Weverton), Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Edenílson, De Pena, Wanderson (Lucas Ramos), Alan Patrick (Taison) e Pedro Henrique (Maurício); Braian Romero (David). Técnico: Mano Menezes.

Ceará 1 João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Guilherme Castilho); Fernando Sobral, Geovane (Iury Castilho), Diego Rigonato (Victor Luis), Vina e Lima; Cléber (Zé Roberto). Técnico: Lucho González.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).