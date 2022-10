Diante do Ceará, Inter pode carimbar vaga direta na Libertadores

O Inter volta a campo nesta quarta-feira (26), às 21h45min, diante Ceará, no Beira-Rio. Com a taça praticamente nas mãos do Palmeiras, resta ao Colorado confirmar a vaga direta na próxima edição da Libertadores da América. Uma vitória sobre o time nordestino pode carimbar o passaporte ao torneio sul-americano, restando ainda quatro rodadas a serem disputadas. Com o empate sem gols entre Fortaleza e Atlético-MG, na segunda-feira, a vaga na pré-Libertadores já está assegurada.

Para o duelo desta noite, onde são esperados 20 mil torcedores, o técnico Mano Menezes não contará com Liziero. O volante, que ficaria à disposição após cumprir suspensão, foi vetado da partida após ter recebido uma pancada no joelho esquerdo no treino do final de semana para os não relacionados.

Com isso, quem pode ganhar espaço no time é Maurício. Recuperado de uma entorse no joelho direito, o meia-atacante vem treinando normalmente e pode ser titular diante do Ceará, pela 34ª rodada do Brasileirão. O último jogo de Maurício foi a vitória por 4 a 2 sobre o Goiás, no Beira-Rio, no dia 9 de outubro. Edenílson entra na briga pela vaga e a dúvida será mantida até instantes antes de a bola rolar.

Quem também volta a ficar à disposição é Taison, que não acompanhou a delegação no empate em 1 a 1 com o Coritiba, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim como o camisa 7, Mano Menezes retorna à beira do gramado, já que no Paraná, o time foi comandado pelo auxiliar Sidnei Lobo.

A provável escalação colorada tem Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, De Pena, Mauricio (Edenílson), Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

O adversário do Inter vive um momento delicado na competição. Sem vencer a sete jogos, o Ceará é o primeiro time fora do Z-4, apenas um ponto atrás do Atlético-GO. A equipe do técnico argentino Lucho González só conquistou sete pontos nos últimos 27 disputados e está ameaçada de rebaixamento. O Vozão pode ir a campo com João Ricardo; Messias, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda; Nino Paraíba, Fernando Sobral, Guilherme Castilho, Vina e Bruno Pacheco; Mendoza e Jô.