Inter empata e fica 10 pontos atrás do Palmeiras

O empate do Inter contra o Coritiba em 1 a 1 neste domingo (23) pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no estádio Couto Pereira, deixou o Colorado 10 pontos atrás do Palmeiras - líder da competição com 71 pontos. O gol do Inter foi marcado por Vitão e o do time paranaense por Luciano Castán.

O time de Mano Menezes tem 61 pontos e ocupa a segunda colocação. Mesmo com o empate, o Colorado segue três pontos na frente do Flamengo, terceiro colocado (58 pontos), quatro do Corinthians (57), quarto na tabela, e seis pontos do Fluminense (55), quinto colocado na classificação do Brasileirão. Inter, Corinthians e Fluminense disputam a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2023.

Com o técnico Mano Menezes suspenso, o time foi comandado pelo auxiliar Sidnei Lobo. O começo do jogo foi marcado por uma pressão do time paranaense que tenta se afastar da zona rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O destaque ficou por conta da zaga colorada formada por Rodrigo Moledo e Vitão que cortava os ataques do Coritiba. Porém, aos 23 minutos, após Jesus Trindade cobrar um escanteio, Luciano Castán subiu mais que a zaga colorada e mandou a bola no canto direito do goleiro Keiller para abrir o placar para o Coxa.

No segundo tempo, o time voltou pressionando o Coritiba do técnico Guto Ferreira. Aos 7 minutos, o Colorado teve um gol anulado de Alemão, após uma intervenção do VAR. No entanto, aos 14 minutos, após uma cobrança de falta por Alan Patrick, Vitão subiu mais que a zaga paranaense e empatou o jogo. Na quarta-feira (26), o Inter enfrenta o Ceará, pela 34ª rodada, no estádio Beira-Rio, às 21h45min.

Coritiba (1): Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bernardo (Juan Diaz), Jesús Galarza (Warley), Boschilia (Régis) e Adrían Martínez; Fabrício Daniel e Alef Manga. Técnico: Guto Ferreira.

Inter (1): Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny (Lucas Ramos) e Carlos De Pena; Edenilson, Alan Patrick (Estêvão) e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão (Braian Romero). Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar).

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ), auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Thiago Rosa de Oliveira. VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral.