Série B: Líder de assistências do Grêmio, Nicolas perde espaço com Renato

O lateral-esquerdo Nicolas Vichiatto da Silva veio para o Grêmio por empréstimo do Athletico-PR e realizou boas partidas no começo do ano. Apesar de fraco na marcação, o defensor de 25 anos demonstrou sua especialidade, os cruzamentos, ao fazer boa dupla com o centroavante Diego Souza, que tem ótima capacidade de cabeceio. Nicolas realizou cinco assistências no Brasileirão Série A, e é o líder de assistências do time na Série B, com 13 participações em gols do Grêmio.

O jogador estava em boa fase, foi titular em 22 das 35 rodadas da Série B, mas acabou deixando o time ao sofrer uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, e depois uma luxação no ombro direito, contra o Operário. Naturalmente, Diogo Barbosa assumiu a posição na lateral-esquerda e vem sendo o titular de Renato Portaluppi, mas não conta com apoio dos torcedores gremistas. Nicolas tem contrato de empréstimo até o fim do ano, e há interesse do Tricolor em manter o jogador para a próxima temporada, na reformulação que deve ocorrer para a primeira divisão.

O lateral-esquerdo perdeu por causa da série de lesões, mas pode receber mais oportunidades devido ao posicionamento da torcida, que "desconfia" do futebol de Diogo Barbosa. No Grêmio, Nicolas tem dois gols pelo Gauchão 2022, zero pênaltis cometidos na Série B, assim como 1,6 chances importantes criadas por jogo, com nota média de 7,12 no SofaScore. Apesar disso, Portaluppi prefere utilizar Diogo Barbosa, pois o considera mais completo em relação à marcação na defesa e apoio nos avanços ofensivos.

Em relação ao jogo de domingo (23), às 16h, contra o Náutico, a partida foi transferida para a Arena Pernambuco. O Timbu está na lanterna do campeonato, com 30 pontos, e praticamente rebaixado, enquanto o Grêmio é vice, com 58 pontos, e precisa vencer para garantir acesso à Série A.