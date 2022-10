Romildo Bolzan não comprará a Arena do Grêmio

O atual presidente gremista Romildo Bolzan Jr. desistiu de comprar a Arena do Grêmio. As negociações com a Metha, antiga OAS, não avançaram. Desde a inauguração do estádio em 2012, foram impostas obrigações relacionadas a infraestrutura da região que seria de responsabilidade dos interessados, Grêmio e Metha.

Essas obras de interesse público faziam parte do acordo com a prefeitura de Porto Alegre, mas não foram realizadas pelas partes. Por não cumprir esse ponto do combinado, o Olímpico ainda não foi cedido à construtora Metha para demolição, e o caso segue parado por todos os lados.

A direção do Grêmio tentou diversas vezes negociar os processos com a Metha, mas nunca teve êxito. Agora, no fim de seu mandato como presidente do Tricolor, Romildo desiste da compra e deixa o acordo judicial para a próxima direção. O clube não deixará de tentar a compra a Arena, mas Romildo desistiu das tratativas.