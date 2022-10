Karim Benzema conquista o prêmio Bola de Ouro 2022

O atacante francês Karim Benzema encerrou sua magnífica temporada 2021-2022 conquistando a Bola de Ouro, o troféu individual de maior prestígio do mundo nesta segunda-feira (17), no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Benzema, que atinge o seu auge a dois meses do seu 35º aniversário, recebeu o troféu das mãos do seu compatriota Zinedine Zidane, vencedor do prêmio em 1998, e que foi seu treinador durante quatro temporadas no Real Madrid.

Não houve surpresa. Sua grande temporada com o Real Madrid, sendo fundamental nas conquistas da Liga espanhola e na Liga dos Campeões, foi um fator decisivo.

Os números de Benzema na temporada passada não deixaram dúvidas. Ele foi o elemento mais decisivo no campeonato espanhol, com 27 gols em 32 jogos, que lhe valeram o troféu 'Pichichi' de maior artilheiro, e os 15 gols na Liga dos Campeões (contra 13 de Lewandowski), com hat-tricks nas oitavas e nas quartas de final contra o Paris Saint-Germain e o Chelsea, e uma dobradinha nas semifinais contra o Manchester City.

Soma-se a isso seu retorno à seleção francesa, após seis anos de afastamento devido a seu suposto envolvimento em um caso de chantagem de seu parceiro nos 'Bleus', Mathieu Valbuena, por meio de uma 'sextape'. Com a camisa da seleção francesa venceu a Liga das Nações, no dia 10 de outubro de 2021.

Benzema é o quinto jogador francês a conquistar a Bola de Ouro, depois de Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Jean Pierre Papin (1991) e Zinedine Zidane (1998).