Grêmio x Bahia: onde assistir na TV, escalações, horário e arbitragem

O Tricolor enfrenta o Bahia neste domingo (16), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela 35ª rodada da Série B. Com o jogo dentro dos domínios tricolores, onde Grêmio tem melhor aproveitamento e confiança, o resultado esperado é a vitória, para praticamente garantir a volta à Série A. O Imortal está na segunda colocação e conta com 57 pontos na tabela, enquanto o Bahia tem 56, no terceiro lugar.

Em caso de resultado positivo, o Grêmio ficará com 60 pontos e muito próximo da pontuação média para subir, que é de 62 pontos. Além do confronto deste domingo, a comissão técnica projeta a rodada contra o Náutico como a partida da ascensão, uma nova Batalha dos Aflitos.

O Grêmio vem de um empate amargo contra o Londrina, e quer os três pontos para deixar o Tricolor de Aço para trás e se aproximar cada vez mais do sonhado retorno à primeira divisão. Com diversos setores esgotados na Arena, a projeção de público está em 47 mil torcedores.

Já o time visitante vem embalado por uma vitória contra o Brusque. Estando apenas há um ponto de distância do Imortal, o Bahia tem todas as razões para acreditar na possibilidade de ultrapassar o vice-líder. O Esquadrão foi um dos responsáveis pelo rebaixamento do Grêmio em 2021, e virá com ímpeto para buscar os três pontos. Ficam fora do jogo Kannemann (suspenso) e Brenno (ferimento no olho).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Grêmio - Gabriel Grando; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello, Biel, Thaciano e Lucas Leiva; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Bahia - Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Caio Vidal e Jacaré. Técnico: Eduardo Barroca.

Arbitragem - Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. VAR: Luciano Roggenbaum.

SERVIÇO - GRÊMIO x BAHIA

Local: Estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16h (Brasília) deste domingo (16).

Transmissão: Globo, Premiere e SporTV.