Série B: Grêmio espera 47 mil torcedores na Arena contra o Bahia

Seis pontos separam o Grêmio do acesso à Série A de 2023. E essa distância já poderia ter sido percorrida há algum tempo, mas o Tricolor protelou essa decisão muitas vezes, ou por incompetência ou por inabilidade de seus jogadores. Neste domingo (16), às 16h, na Arena, os comandados de Renato Portaluppi têm mais uma chance de diminuir esse caminho em um confronto de seis pontos, já que a partida colocará frente à frente o Grêmio, vice-líder, com 57 pontos, apenas um ponto do terceiro colocado, o Bahia. E a expectativa da direção é de um público na casa dos 47 mil torcedores, ou seja, casa cheia.

Ao longo desta semana, Renato promoveu alguns testes na escalação gremista. No entanto, nenhuma dessas alterações devem ser promovidas no time que vem sendo levado a campo pelo treinador. Aliás, a única troca no time em relação ao que empatou com o Londrina, na última rodada, é a saída do suspenso Kannemann para a entrada de Bruno Alves.

Uma última substituição pode ocorrer por lesão. Na última quarta-feira, o goleiro Brenno se chocou com o atacante Elkeson e precisou levar nove pontos na orelha direita. Na atividade desta quinta-feira, o arqueiro tricolor não foi a campo e virou dúvida para o confronto com os baianos. Caso ele não atua, Gabriel Grando entras naturalmente no lugar dele na equipe.

Grando foi a campo na quarta-feira pelo time de transição pela Copa FGF e está 100% para jogar no domingo. Uma possível escalação gremista tem Brenno (Grando); Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Thaciano, Biel e Diego Souza.

A conta para retornar à Série A segue bem simples. Vencendo o Bahia neste domingo, o Tricolor poderá confirmar o acesso na rodada seguinte, em Recife, contra o Náutico, nos Aflitos. Dependendo de outros resultados, nem precisará vencer os pernambucanos para comemorar o retorno à elite nacional.