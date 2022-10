Lançamento da biografia de Cafu reúne centenas de pessoas no ParkShopping Canoas

Neste dia das crianças, a cidade de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, recebeu uma visita especial: Cafu, ex-capitão da seleção brasileira, e o homem que ergueu a taça da Copa do Mundo em 2002, participou de uma palestra seguida de sessão de autógrafos no ParkShopping Canoas, na tarde de quarta-feira (12). O evento era dedicado ao lançamento da sua biografia 'A Saga Cafu', escrita por Mariah Morais, jornalista e escritora que acompanhou de perto a carreira do jogador, com quem já tem amizade há 27 anos, e que esteve presente ao seu lado durante a visita ao ParkShopping.

A visita foi dividida em 3 partes: na primeira, Cafu e Mariah se reuniram para atender aos jornalistas que acompanhavam o evento. Durante a coletiva, os dois comentaram sobre a expectativa para o lançamento do livro, para a Copa do Mundo no Catar, e relembraram algumas memórias do craque. "O início da minha carreira foi difícil, como o início da carreira de todo jovem promissor nas periferias brasileiras. Foi difícil, mas muito gratificante no final. Fui dispensado 9 vezes, foram 9 vezes que me falaram que eu não poderia ser jogador de futebol, mas nem por isso eu desisti. Tinha convicção de que conseguiria e corri atrás do meu sonho. Não poderia deixar as pessoas decidirem por mim".

O capitão do penta também mostrou otimismo quando foi perguntado sobre a expectativa pelo mundial no mês que vem: "em relação à Copa, a expectativa é muito grande. O Brasil vem com grandes chances de ganhar essa Copa do Mundo. Temos muitos jogadores experientes, cientes daquilo que querem. Tenho certeza de que a seleção fará grandes jogos no Catar".

Mariah, ao falar do livro, conta que emocionou Cafu durante a leitura: "é uma grande responsabilidade você escrever a história de uma pessoa tão vitoriosa. Tenho dois livros best-sellers, mas são histórias infantis criadas por mim. Pela primeira vez, estou escrevendo uma história que já foi criada de uma maneira linda, fora da literatura (...). Me enche de alegria, mas também de responsabilidade, porque eu não posso ser menos no livro do que ele foi nos gramados. Nós escrevemos o livro em primeira pessoa, então muitas vezes, eu sou ele falando. Quando mandei esse primeiro capítulo para ele ler, e depois liguei para ele, o Cafu estava chorando, ali eu pensei: 'acho que fui aprovada'".

Na palestra, os dois subiram ao palco do Centro de Eventos Multihall, no shopping e, com muita descontração, fizeram a alegria das crianças, adolescentes e adultos que foram ao local prestigiar uma das figuras mais icônicas da história do futebol nacional. Além de contar muitas histórias e conversar com a plateia, Cafu e Mariah chamaram ao palco as crianças que foram ao evento, promovendo um momento inesquecível na vida deles, justamente em seu dia.

Após a palestra, Cafu tirou fotos com os fãs e se dirigiu à Livraria Santos, onde seria realizada a sessão de autógrafos. Com uma grande fila na porta da livraria, ele e Mariah atenderam aos fãs. Embora fosse o Dia das Crianças, muitos adultos também aproveitaram o momento e se fizeram presentes, já que puderam acompanhar toda a carreira do craque ao longo da história.

O livro ainda não está disponível para venda, e as edições disponíveis no shopping se tratavam de uma edição especial de pré-lançamento. De acordo com a autora, o material será disponibilizado, em um primeiro momento, para escolas, visando ser lido pelas crianças.