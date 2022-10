Thierry Henry faz críticas a Mbappé e ao PSG

Depois de Mbappé reclamar de seu posicionamento no PSG e da informação divulgada pelo jornal espanhol "Marca" de que o craque francês já teria avisado o clube sobre sua intenção de sair em janeiro, Thierry Henry criticou o compatriota.

O ex-atacante campeão do mundo pela França em 1998 afirmou que passou por uma situação semelhante na carreira - atuando fora de posição -, quando jogava no Barcelona, mas que se comportou de maneira diferente, acatando ao pedido do treinador para o bem da equipe.

"Eu não gostava de jogar no Barcelona. Odiava. Mas eu tinha que fazer isso pela equipe (...) No fim das contas, a única regra é: se o treinador pede algo, você faz pelo bem da equipe. E a equipe ganha. Se o time estivesse perdendo, eu até entenderia o debate", disse em participação em um programa da CBS.

Henry jogou no Barcelona entre 2007 e 2010 e, sob o comando de Pep Guardiola, conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol (2008/09 e 2009/10), a Copa do Rei (2008/09), a Liga dos Campeões da Europa (2008/09), a Supercopa da Espanha (2009), a Supercopa da Uefa (2009) e o Mundial de Clubes (2009).

Críticas ao PSG

Na opinião do ex-atacante, o PSG também tem certa culpa pelo comportamento atual de Mbappé. Henry opinou que a condução da renovação do contrato do camisa 7 do time parisiense foi ruim, deixando a impressão de que o atleta era maior que o próprio clube.

"Fizeram-no sentir que o clube era o mais importante? Ou ele sentiu que ele era mais importante que o clube?", complementou Henry.