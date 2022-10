Grêmio: Renato promove testes no treino desta terça-feira

É bem provável que o técnico Renato Portaluppi não mudará radicalmente o time do Grêmio nesta reta final da Série B. No entanto, no treinamento desta terça-feira (11), o treinador promoveu algumas mudanças na formação da equipe em relação a que vem atuando na competição. O próximo desafio gremista é de suma importância para encaminhar de vez o acesso à Série A. Em casa, no domingo (16), o Tricolor recebe o Bahia, com uma projeção de 27 mil pessoas na Arena.

Antes do início do trabalho, Renato conversou por quase meia hora com o grupo de jogadores no gramado do CT Luiz Carvalho. Em seguida, na atividade, o técnico e o auxiliar Alexandre Mendes comandaram uma atividade de ataque contra defesa, em campo reduzido. O que se pede perceber foi a mudança de alguns nomes na formação, já que Renato mesclou titulares e reservas nos times com e sem coletes.

Edílson, Diogo Barbosa, Villasanti e Bitello, por exemplo, foram para a equipe reserva. Eles deram lugar a Léo Gomes, Nicolas, Thiago Santos e Thaciano. Entretanto, todas essas mudanças não devem ser promovidas para o enfrentamento com os baianos. Uma certeza é a baixa de Kannemann, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Grêmio volta a treinar na manhã desta quarta-feira (12) e Renato terá ainda mais quatro treinos para definir o time para a partida pela 35ª rodada da segunda divisão nacional.