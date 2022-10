Inter: Maurício tem lesão confirmada e para por duas semanas

A suspeita do domingo (9) se confirmou nesta terça-feira (11). O meia-atacante Maurício, que precisou ser substituído diante do Goiás, teve confirmada a lesão no joelho direito que o afasta dos gramados, no mínimo, pelas próximas duas rodadas. Com isso, o técnico Mano Menezes não contará com o jogador para os jogos diante do Botafogo, no próximo domingo, no Rio de Janeiro, e contra o Ceará, no final de semana seguinte, dia 23. Seu retorno ainda é incerto para o duelo com o Ceará, no dia 26, no Beira-Rio.

Maurício sofreu uma lesão ligamentar leve no joelho direito. O exame de imagem apontou um estiramento no ligamento colateral medial. Nos últimos jogos, Alan Patrick vinha disputando a vaga com Maurício. No entanto, Mano vinha escalando a equipe de acordo com o adversário, tanto que na vitória sobre o Goiás, ambos iniciaram entre os titulares.

Para o confronto com o Botafogo no próximo domingo, no Rio, a entrada de Liziero no time pode ser uma tendência, assim como ocorreu no empate com o Flamengo, no Maracanã. O volante foi um dos destaques da partida e pode ser o escolhido novamente para atuar na capital fluminense. Edenílson corre por fora pela vaga.

O Colorado se reapresenta na tarde desta terça-feira e inicia a preparação para o confronto com os cariocas. Até a partida de domingo, Mano terá cinco treinos para ajustar a equipe para o confronto pela 32ª rodada do Brasileirão. Nesta segunda-feira (10), o líder Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO e a distância o Inter, segundo colocado, diminuiu para dez pontos.