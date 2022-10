Campeonato Brasileiro: Sete pontos separam o Inter da vaga direta à Libertadores

Se o título brasileiro está bem difícil pela campanha quase que perfeita do Palmeiras, o Inter segue firme para confirmar uma vaga direta na Libertadores da América de 2023. De um início de temporada confuso com o trabalho do uruguaio Alexsander Medina até à segurança de uma campanha segura e consistente com Mano Menezes, o Colorado passou da meta de fazer os 45 pontos para se garantir na Série A para a vice-liderança da competição.

Faltando sete jogos para o término do Brasileirão, o Inter precisa de apenas sete pontos dos 21 restantes para confirmar a vaga direta no torneio continental. De acordo com o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a projeção é de 64 pontos. Dessa forma, um aproveitamento de 33,3% bastaria para atingir a meta.

Até o final da competição, o Colorado sai para enfrentar o Botafogo, no próximo domingo (16), o Coritiba (23/10), o América-MG (2/11) e o São Paulo (8/11). No Beira-Rio, o time de Mano receberá o Ceará (26/10), o Athletico-PR (5/11) e o Palmeiras (13/11).

A rodada deste final de semana foi muito positiva se tratando de classificação para à Libertadores, já que o Fluminense, sexto colocado, perdeu em casa para o América-MG, e o Colorado, que bateu o Goiás, no Beira-Rio, abriu seis pontos, faltando sete rodadas.

Nesta segunda-feira, o grupo recebeu folga e volta aos treinos nesta terça, quando Mano já começa a pensar no time que enfrentará o Botafogo, no próximo final de semana. A principal dúvida é Maurício, que precisou ser substituído com dores no joelho direito e passou pela zona mista mancando, com dificuldade para caminhar.

Em relação ao time que bateu os goianos, Mano pode alterar o meio-campo tendo em vista a forma que o adversário joga. Liziero pode entrar no time, justamente na vaga de Maurício. A baixa é Pedro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com Mercado fora por três semanas, Moledo segue formando dupla ao lado de Vitão. O Colorado pode ter Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Liziero (Maurício), De Pena e Alan Patrick; Wanderson e Alemão.