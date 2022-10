Cristiano Ronaldo celebra marca de 700 gols por clubes: 'Unidos seguimos'

No domingo (9) que passou, Cristiano Ronaldo desencantou e anotou seu primeiro gol com a camisa do Manchester United na atual temporada do Campeonato Inglês na vitória sobre o Everton por 2 a 1. Além disso, alcançou a marca de 700 gols por clubes ao longo de sua carreira. Em comemoração, o astro português publicou em seu Instagram uma postagem sobre o feito.

A foto conta com uma montagem de Cristiano Ronaldo nos quatro clubes que defendeu na carreira: Sporting, Manchester United (em duas passagens), Real Madrid e Juventus. "700 gols por clubes! Que número lindo alcançamos juntos! Obrigado a todos os meus companheiros de equipe, treinadores, clubes, família e amigos e, claro, meus fãs. Unidos seguimos!", escreveu Cristiano.

No Instagram e nas redes sociais, o astro recebeu o carinho de ex-companheiros e admiradores de sua carreira. Marcelo, Usain Bolt, Alan Shearer e a conta oficial do Sporting foram alguns que se manifestaram com elogios ao jogador.

A parte final da mensagem, em inglês, ficaria "United we follow", o que pode significar uma referência ao atual clube. Nesta temporada, Cristiano enfrentou dificuldades nos bastidores do Manchester United e buscou, junto a seu empresário Jorge Mendes, uma transferência ainda na janela do meio do ano. Borussia Dortmund, Sporting e Atlético de Madrid foram alguns dos alvos do atleta e do seu agente. Uma proposta do futebol árabe, do Al-Hilal, também teria chegado ao atacante.

Com um novo treinador - Erik Ten Hag, que deixou o Ajax para treinar o United -, Cristiano Ronaldo não teve tantas oportunidades como titular neste ano (muito por conta disso marcou seu primeiro gol apenas 10ª rodada). Na última temporada, anotou 18 gols em 30 partidas do Campeonato Inglês, sob o comando de Solskjaer e Ralf Rangnick ao longo do ano.

Além das tentativas de transferências frustradas, que afetaram os bastidores e clima do português no vestiário do United, Cristiano Ronaldo lida com questões pessoais nos últimos meses. Em setembro, revelou por meio de seu Instagram que tem consultas com Jordan Peterson, famoso psicólogo canadense. Além dos problemas dentro de campo, ele perdeu um dos seus filhos em abril, ainda na gestação de gêmeos, fato que abalou o atleta.

"Ele queria, sobretudo, falar sobre o que quer para o futuro e também sobre alguns problemas que está enfrentando nesse momento. Falamos estrategicamente sobre isso por mais de uma hora", afirmou Peterson à Talk TV.

Com a marca alcançada, Cristiano chegou a 26 gols em sua segunda passagem pelo Manchester United. Na primeira, entre 2003 e 2009, anotou 118 gols e conquistou sua primeira Liga dos Campeões pelo clube. Ao todo, o atacante chegou à marca de 700 gols em 943 partidas - uma média de 0,74 gol por jogo e de um tento a cada 109 minutos em campo.

Confira o desempenho de Cristiano Ronaldo por cada clube:

Sporting: 31 jogos e 5 gols

Manchester United (duas passagens): 340 jogos e 144 gols

Real Madrid: 438 jogos e 450 gols

Juventus: 134 jogos e 101 gols