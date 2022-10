Entenda polêmica sobre suposta trapaça no xadrez

Quando o campeão do mundo de xadrez abandona uma partida, é porque alguma coisa está errada. Quando esse campeão é o norueguês Magnus Carlsen, 31 - um jogador que nunca se aproximou do estereótipo do gênio louco -, é porque alguma coisa está muito errada.

O episódio ocorreu no começo de setembro e, desde então, rendeu não só muita discussão como também diversas piadas É por isso que o mundo do xadrez parou para olhar com tanta atenção as suspeitas de que o norte-americano, de 19 anos, tenha trapaceado num jogo presencial contra Carlsen., entre as quais a de que Niemann teria usado um dispositivo anal para receber dicas sobre as melhores jogadas.

Com mais de um mês de polêmica, nada foi provado contra Niemann, mas as investigações continuam. Veja o que se sabe até agora.

É POSSÍVEL TRAPACEAR NO XADREZ?

Sim. Considera-se que existe trapaça quando um dos jogadores recebe ajuda ilegal para escolher os lances durante uma partida. Essa ajuda pode vir de outro enxadrista, mas o mais comum é que alguém use um computador, cujos processadores podem apontar o movimento ideal em menos de um segundo.

Em partidas online, a trapaça é bem mais comum, porque é fácil usar outra janela do computador, ou mesmo outra máquina, para consultar algum software de xadrez. Em jogos presenciais, o enxadrista precisa usar algum dispositivo para receber as informações. Há casos de jogadores flagrados consultando o celular no banheiro, usando fone de ouvido ou escondendo dispositivo vibratório dentro do tênis, por exemplo.

COMO UM DISPOSITIVO VIBRATÓRIO PODERIA SER USADO PARA A TRAPAÇA?

O tabuleiro de xadrez é formado por 64 casas, dispostas em 8 linhas e 8 colunas. Livros de xadrez usam letras para as colunas (de A a H) e números para as linhas (de 1 a 8). Assim, A2 indica a casa na intersecção da primeira coluna com a segunda linha. E A2 A4 indica o movimento da casa A2 para a casa A4. Isso pode ser comunicado em código Morse ou qualquer outra sequência de vibrações.

É VIÁVEL O JOGADOR RECEBER OS CÓDIGOS SEM FICAR CONFUSO?

Enxadristas costumam ter memória muito boa, mas, em disputas de alto nível, o jogador que quiser trapacear precisa receber ajuda apenas em situações muito específicas. É possível vencer um jogo trapaceando em apenas um ou dois lances.

HÁ PROVAS DE QUE NIEMANN TRAPACEOU CONTRA CARLSEN?

Não. Ninguém apresentou nenhuma prova, e Niemann não foi flagrado recebendo ajuda ilegal.

POR QUE SE FALOU EM PLUG ANAL?

A ideia surgiu como piada na internet e foi replicada num tuíte de Elon Musk, que depois apagou a postagem. O autor da piada provavelmente levou em conta que um dispositivo precisa estar muito bem escondido para não ser identificado nas inspeções a que são submetidos os jogadores em torneios.

POR QUE CARLSEN ABANDONOU A PARTIDA?

Algumas semanas depois, Carlsen afirmou: "Eu tive a sensação de que ele [Niemann] não estava tenso nem totalmente concentrado no jogo durante lances decisivos, e isso enquanto me superava com as peças pretas de uma forma que só um punhado de enxadristas conseguiriam fazer". Ele também conhecia o histórico de Niemann, que confessou ter trapaceado em jogos online.

Além disso, Niemann teve a ascensão mais rápida no ranking de xadrez em toda a história, o que levou muitos jogadores a levantar dúvidas sobre esse desempenho.

O SITE CHESS.COM PROVOU QUE NIEMANN TRAPACEOU EM PARTIDAS ONLINE?

Niemann não foi pego no flagra, mas um relatório de 72 páginas elaborado pelo site apresenta evidências muito fortes de que o americano trapaceou em mais de cem partidas, a última das quais em meados de 2020.