Grêmio empata com o Londrina e adia confirmação do acesso à Série A

Caso o Grêmio vencesse o Londrina, sábado (8), no Paraná, associado a um novo triunfo no próximo domingo (16) diante do Bahia, na Arena, garantiria o acesso antecipado à Série A. No entanto, o time de Renato Portaluppi voltou a repetir os mesmos erros de toda a segunda divisão, até mesmo quando o comandante era Roger Machado. No final, o empate em 1 a 1 com os paranaenses deixou um gosto amargo e a certeza de que a equipe podia mais diante de um adversário frágil.

Superior durante toda primeira etapa, o Tricolor só conseguiu abrir o placar aos 42 minutos: Bitello acionou Thaciano, que cruzou até Diego Souza, soberano, cabecear firme para o fundo do gol.

Na segunda etapa, as trocas de Adílson Batista surtiram mais efeito que as de Portaluppi. O Londrina ficou mais ofensivo, enquanto que o Grêmio perdeu força e criatividade no meio-campo. Enquanto os donos da casa se aproximavam da área gremista, os visitantes apenas se defendiam e acabaram sendo penalizados.

Aos 37 minutos, após escanteio na área, Douglas Coutinho cabeceou e a bola bateu no braço de Villasanti. Depois de consulta ao VAR, Wilton Pereira Sampaio marcou o pênalti. João Paulo, aos 40, cobrou e deixou tudo igual no Estádio do Café.

A vitória do Sport sobre o Cruzeiro por 3 a 1, neste domingo (9), adiou a possibilidade de que o Grêmio confirmasse o acesso diante dos baianos no próximo domingo. O time pernambucano é o primeiro fora do G-4, com 52 pontos, cinco a menos que o Grêmio.

Embora o acesso esteja bem encaminhado, matematicamente, o torcedor terá que esperar mais algumas rodadas. Dessa forma, a história poderá mais uma vez se repetir e a confirmação da Série A vir contra o Náutico, dia 23, nos Aflitos.

Londrina 1 Matheus Albino; Jeferson (Samuel Santos), Saimon, Vilar e Alan Ruschel (Felipe Vieira); Mandaca e João Paulo; Douglas Coutinho, Peu (Mossoró) e Gegê (Nadson); Gabriel Santos (Mirandinha). Técnico: Adílson Batista.

Grêmio 1 Brenno; Edílson (Leonardo), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Lucas Leiva (Thiago Santos); Thaciano (Nicolas), Bitello (Lucas Silva) e Biel (Guilherme); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO/FIFA).