Inter vence o Goiás e mantém a vice-liderança do Brasileirão

A confirmação da vice-liderança do Campeonato Brasileiro foi suada. Diante de uma equipe aguerrida do Goiás, o Inter cometeu algumas falhas defensivas, mas foi efetivo no ataque e venceu o Goiás, com duas viradas, por 4 a 2, na manhã deste domingo (9), no Beira-Rio. Apoiado por mais de 31 mil pessoas, o Colorado mantém o segundo lugar, chega a dez jogos de invencibilidade e segue a passos largos para a vaga direta na Libertadores 2023, já que o título parece muito difícil pela vantagem mantida pelo líder Palmeiras.

O primeiro tempo foi extremamente movimentado e com muitos gols. Logo no primeiro minuto de bola rolando, o Goiás assustou: Dadá Belmonte arriscou de fora da área e forçou Keiller a fazer grande defesa, espalmando pela linha de fundo. A resposta colorada veio aos oito: Pedro Henrique tentou o passe para Alemão, Lucas Halter cortou, mas a sobra ficou com o próprio PH, que bateu para boa defesa do goleiro Tadeu.

Quatro minutos depois, aos 12, o Inter abriu o marcador. De Pena roubou a bola na intermediária e deixou com Pedro Henrique, que tocou para o meio da área. A zaga não afastou e a bola chegou até Maurício, que mandou para as redes.

Só que aos 32, em uma falha coletiva da defesa colorada, após cruzamento da esquerda, Bustos errou o tempo e, ao subir, tocou com o braço na bola, dentro da área. Pedro Raul cobrou a penalidade e deixou tudo igual.

O Inter seguiu melhor e se impondo com apoio do torcedor. Aos 35, Pedro Henrique quase marcou, mas parou em Tadeu. Mas, aos 41, os donos da casa voltaram à frente do placar: De Pena deu uma ótima assistência, de cavadinha, até PH, que finalizou de calcanhar, mas Tadeu defendeu. Na sobra, Alan Patrick dividiu com a defesa e mandou para o gol vazio.

Mas a zaga colorada que passou mais de 700 minutos sem sofrer gols em casa voltou a pecar na bola parada. Aos 47, após cobrança de escanteio, Lucas Halter cabeceou no travessão e, na sobra, Pedro Raul, artilheiro do Brasileirão, deixou tudo igual mais uma vez.

O segundo tempo iniciou bastante equilibrado, mas o Inter em uma jogada coletiva, com ótima troca de passes, voltou à frente do placar. Aos 11 minutos, Maurício cruzou da esquerda, Alan Patrick subiu, com classe, e cabeceou para deslocar Tadeu, que só assistiu a bola entrar.

O time esmeraldino, que parecia gostar do ponto conquistado, tentou correr atrás do prejuízo, mas se abriu de forma desgovernada. Com isso, o Colorado passou a ter espaços. Aos 30, Liziero encontrou De Pena na entrada da área e o uruguaio bateu de primeira, forçando Tadeu a fazer grande defesa. No minuto seguinte, após cobrança de escanteio, Wanderson ficou com a sobra, mas finalizou por cima.

Aos 39, o Goiás, que havia chegado pouco na etapa final quase empatou com o artilheiro Pedro Raul, mas Keiller saiu nos pés do atacante esmeraldino. Na sobra, mais um chute para o goleiro colorado defender e ter o seu nome gritado pelo torcedor no Beira-Rio. E quando o Inter esperava o tempo passar, aos 50 minutos, o Goiás cobrou um lateral com pressa, De Pena roubou a bola e tocou para o gol vazio para fechar a vitória por 4 a 2.

Inter 4 Keiller; Bustos, Vitão, Moledo e Renê; Johnny (Wanderson), De Pena, Maurício (Liziero), Alan Patrick (Taison) e Pedro Henrique (Edenílson); Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Goiás 2 Tadeu; Maguinho; Lucas Halter, Reynaldo e Hugo (Danilo Barcelos); Auremir, Diego (Nicolas), Dadá Belmonte e Luan Dias (Pedrinho); Vinícius (Marquinhos Gabriel) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

Árbitra: Edina Alves Batista (SP/FIFA).