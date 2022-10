Batida em Suzuka complica ainda mais futuro de Mick Schumacher na F-1

Uma batida no final da primeira sessão de treinos livres para o GP do Japão veio em péssima hora para Mick Schumacher. O alemão busca convencer a Haas a mantê-lo na equipe na próxima temporada, mas é justamente esse tipo de erro que vem dificultando a vida do filho do heptacampeão Michael Schumacher.

Sob chuva, Mick vinha recolhendo o carro para a garagem, em velocidade reduzida, quando perdeu o controle de sua Haas e bateu. O impacto foi tão forte que o chassi dele teve de ser trocado, o que fez com que ele perdesse a segunda sessão de treinos livres. O piloto explicou que aquaplanou e perdeu a traseira do carro.

Além de perder tempo de pista, Mick gerou mais um gasto para a Haas com a troca do chassi. E essa não é a primeira vez que isso acontece. Em Mônaco, ele também destruiu o carro e bateu forte ainda na Arábia Saudita. No total, esses danos já custaram bem mais de dois milhões de dólares para a equipe.

Schumacher chegou empolgado para fazer sua primeira corrida no Japão, que ficou por dois anos fora do calendário. Perguntado se estava preocupado em estrear sabendo que o primeiro dia de atividades em Suzuka seria com chuva, o alemão inclusive disse que estava animado para correr na chuva. E também com as possibilidades da Haas neste fim de semana.

"Essas pistas mais fluídas e onde há mais degradação de pneus geralmente são boas para nós, como vimos em Silverstone. Tomara que possamos nos aproveitar disso. Sabemos que alguns carros melhoraram de Silverstone para cá, mas estaremos na luta", disse ele.

Com mais um erro, suas chances de permanecer na F-1 ano que vem diminuem ainda mais. Ele está longe de ser uma unanimidade dentro da própria Haas, embora seus patrocinadores sejam bem-vindos. O chefe Guenther Steiner disse que não tem pressa para definir seu segundo piloto, já tendo confirmado Kevin Magnussen, e não nega que conversa com Nico Hulkenberg. Ele sempre foi contra a contratação de Mick Schumacher, mas quem dá a palavra final na equipe é o dono, Gene Haas.

Foi Gene quem escolheu Magnussen por conta de sua experiência, e gostou do trabalho do dinamarquês. Ou seja, com Hulkenberg no páreo, isso é mais um ponto negativo para Mick, que faz sua segunda temporada.

SÓ HÁ DUAS VAGAS EM ABERTO PARA A TEMPORADA 2023

Fora da Haas, as vagas para o ano que vem estão diminuindo. É esperado para este sábado o anúncio de Pierre Gasly na Alpine, abrindo caminho para Nyck De Vries ser confirmado na vaga do francês na AlphaTauri. E resta ainda uma vaga na Williams, que também só deve ser definida mais tarde. Isso porque um dos candidatos mais fortes é o norte-americano Logan Sargeant, que ainda não tem os pontos para a superlicença. Mick tem alguma possibilidade de ir para o time inglês, mas não é favorito.