Grêmio vence o CSA e fica a quatro pontos da Séria A

Quase 14 mil pessoas assistiram uma vitória fácil do Grêmio sobre o CSA por 2 a 0 na noite desta terça-feira (4), na Arena. O triunfo pela 33ª rodada da Série aproxima ainda mais o Tricolor do retorno ao convívio dos grandes do futebol brasileiro. Com a projeção para a volta à Série A, restam apenas quatro pontos ao Tricolor. No próximo sábado, o Grêmio vai até o Paraná para enfrentar o Londrina, no Estádio do Café.

O Grêmio teve a sua vida facilitada pelo próprio CSA no enfrentamento desta terça-feira. Assim como o técnico Renato Portaluppi preservou jogadores na partida com o Sampaio Corrêa, no Maranhão, os alagoanos pouparam alguns atletas, pensando nos jogos em Maceió, para tentar a permanência na Série B.

Como o Tricolor não tem nada a ver com isso e quer seguir somando pontos para garantir o retorno à elite nacional, a equipe partiu para cima do CSA e abriu o marcador aos 12 minutos: após cobrança de falta, Bitello acionou Edílson na ponta direita. Ele levantou na segunda trave e Lucas Leiva finalizou de cabeça para o fundo das redes.

Superior e sem ser ameaçado, os donos da casa ampliaram quatro minutos depois: Bitello avançou pelo meio, passou por Lucas Marques e tocou para Diogo Barbosa na esquerda. O lateral cruzou na medida para Diego Souza testar e fazer o segundo gol gremista na Arena. Aos 22, Biel quase transformou a vitória em goleada, mas Carné defendeu.

Com a vantagem no marcador, o grêmio seguiu controlando as ações e sequer sofreu alguma ameaça alagoana. O goleiro Brenno não precisou fazer nenhuma intervenção na primeira etapa.

A supremacia gremista seguiu no segundo tempo, no entanto, a bola não quis entrar. Em uma sequência de oportunidades criadas, Guilherme, Bitello e Biel pararam em Carné. Aos 35, Thaciano, que havia entrado há pouco, acertou a trave. No final, a vitória fácil e sem correr riscos aproximou ainda mais o Tricolor da Séria A.

Grêmio 2 Brenno; Edílson (Léo Gomes), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva (Thaciano); Biel (Nicolas), Diego Souza (Elkeson) e Guilherme (Thiago Santos). Técnico: Renato Portaluppi.

CSA 0 Marcelo Carné; Lucas Marques (Rogério), Guilherme Paraíba e Lucão; Gabriel (William), Ferreira (Giva Santos), Rickson, Lourenço (Luiz Henrique) e Igor Inocêncio; Felipe Augusto (Edson) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Roberto Fernandes.

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN).