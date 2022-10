Inter visita o Flamengo, no Maracanã

O Inter vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo com um meio-campo bastante desfigurado, às 21h30min desta quarta-feira (5), no Maracanã. No duelo válido pela 30ª rodada, o técnico Mano Menezes não conta com Gabriel, que rompeu os ligamentos do joelho direito e para por oito meses, Johnny, suspenso pelo terceiro amarelo, e, de última hora, De Pena, dispensado para acompanhar o nascimento da filha.

Em busca da manutenção da vice-liderança do Brasileirão - já que com a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, a diferença para o líder se manteve nos 10 pontos -, o Colorado terá que enfrentar os desfalques e a falta de entrosamento para superar os cariocas. Os substitutos serão Liziero, na vaga do lesionado Gabriel, e Edenílson, que volta a ser titular no lugar do suspenso Johnny. Já para substituir De Pena, Alan Patrick deve formar a dupla de criação ao lado de Maurício.

Seguem de fora Daniel e Wanderson. O goleiro ainda não está totalmente recuperado da batida no olho direito, e o atacante continua tratando as dores musculares na coxa direita. Uma última baixa foi Taison. O camisa 7 usou suas redes sociais para informar o falecimento de seu pai, Admir Freda, que lutava há alguns anos contra uma câncer. O jogador foi liberado para ir até Pelotas para as despedidas fúnebres. A tendência é de que esteja liberado para o jogo do final de semana, contra o Goiás.

O retorno certo à equipe é Gabriel Mercado, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Santos. Em meio a tantos desfalques, o Colorado deve ir a campo com Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Liziero, Edenílson, Mauricio e Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão.

Mesmo estando 15 pontos atrás do líder Palmeiras e com foco nas finais da Copa do Brasil e Libertadores, o técnico Dorival Júnior não joga a toalha no Brasileirão. No duelo com o Inter, o Flamengo terá força máxima e o time deve ter Santos; Rodinei, Léo Pereira, David Luiz e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro.