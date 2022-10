Paulo Autuori deixa o Inter para treinar o Atlético Nacional-COL

O torcedor do Inter foi surpreendido com a notícia de que o diretor técnico Paulo Autuori está de saída. Em um primeiro momento, a informação foi divulgada pelas redes oficiais do Atlético Nacional, da Colômbia, e confirmada logo em seguida pela direção colorada. Autuori chegou ao Beira-Rio, vindo Athletico-PR, com a promessa de que não atuaria mais como treinador, entretanto, ele está indo para Medellín para assumir o comando técnico do time colombiano.

No momento, o Atlético Nacional está sendo treinado pelo interino Pedro Sarmiento, que fica até a partida com o Once Caldas, no próximo dia 13 de outubro, quando está prevista a chegada do novo comandante. No total, foram seis meses de Autuori no Inter. Ele foi apresentado no dia 4 de abril pelo presidente Alessandro Barcellos e pelo vice de futebol Emilio Papeléo Zin, que veio a deixar o clube no início de julho.

Em nota oficial, o Colorado confirmou o desligamento unilateral de Autuori, que agradeceu mais uma passagem pelo clube e explicou a escolha por voltar a treinar: “Desde que comecei na função, sempre deixei claro que só voltaria ao cargo de treinador em caso de projetos fora do Brasil e foi o que acabou acontecendo no caso do Nacional, um clube que conheço e onde já trabalhei. Só tenho a agradecer ao Inter pelo período de trabalho. Vejo o clube em um excelente caminho, com profissionais qualificados, com excelentes lideranças na parte técnica, administrativa e política, e fico na torcida para que os resultados sigam sendo colhidos no curto e no longo prazo”, afirmou Autuori.

Dentro de campo, o técnico Mano Menezes deu início à preparação do time que vai campo nesta quarta-feira, às 21h30min, no Rio de Janeiro, diante do Flamengo. Para esta partida, o Colorado não contará com Gabriel, que rompeu os ligamentos do joelho direito na vitória sobre o Santos e para por oito meses, e Johnny, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Liziero deve ser o substituto de Gabriel, enquanto que Edenílson entra na vaga do volante da seleção norte-americana.

Por outro lado, Gabriel Mercado volta à zaga após cumprir suspensão. No gol, a tendência é de que Keiller siga como titular, já que Daniel segue em processo de recuperação do trauma no olho direito.