Inter bate o Santos no Beira-Rio e reassume a vice-liderança do Brasileirão

Neste sábado (1), quase 31 mil torcedores assistiram o Inter retomar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Diante do Santos, no Beira-Rio, o Colorado apresentou um futebol maduro, consistente, marcou o gol com Carlos de Pena no primeiro tempo e segurou a vitória até o final. A derrota do Fluminense para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, ajudou para que o Colorado assumisse o segundo lugar. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Flamengo, no Maracanã.

O Inter entrou em campo decidido a deixar para trás o empate sem gols com o Bragantino, no meio da semana. Em uma primeira etapa bastante movimentada, quem começou assustando foi o Peixe. Logo no primeiro lance, Carlos Sanchez chegou com perigo, mas o chute foi para fora. A resposta colorada foi com bola na rede, aos dois minutos, em cabeçada de Moledo, mas o zagueiro estava impedido.

Aos nove minutos, a equipe paulista voltou a atacar com Luan, ex-Grêmio e Corinthians. Ele avançou pelo meio e chutou de fora da área. Keiller segurou firme. Três minutos depois, Maurício cruzou, a defesa afastou parcialmente e, na sobra, Bustos chegou batendo forte, mas a bola subiu.

E depois de tanto insistir, o Colorado chegou ao gol, aos 23: em boa jogada, de pé em pé, tudo de primeira, Bustos tabelou com Mauricio e cruzou para a área. De Pena chegou sozinho e finalizou no canto de João Paulo para abrir o placar.

Após o gol, a partida caiu um pouco de ritmo e foi esquentar de novo nos minutos finais. Aos 40, Ângelo bateu com categoria para boa intervenção de Keiller. Três minutos depois, Maurício cruzou rasteiro e Bustos perdeu uma chance incrível, chutando por cima.

O segundo tempo começou com o Inter dando mais espaços para o Santos e sem atacar o time da Vila Belmiro. No entanto, os visitantes não aproveitaram a posse de bola e pouco criaram. A proposta do time de Mano Menezes era dar bola ao adversário e tentar algo no contra-ataque, oque não ocorreu.

A chance mais clara que o Peixe teve foi uma falta frontal, aos 27, mas Carlos Sanchez acertou a barreira. O Inter só foi finalizar a gol, aos 37, em um chute fraco, cruzado, com De Pena. Nos minutos finais, o Colorado ficou com um homem a menos, já que Gabriel saiu com dores no joelho direito. Após o apito final, a vitória recolocou o Inter na vice-liderança do Brasileirão.

Inter 1 Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Gabriel, Johnny (Liziero), Maurício (Alan Patrick) Carlos de Pena (Edenílson) e Pedro Henrique (Gustavo Maia); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

Santos 0 João Paulo; Nathan (Auro), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Sandry), Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez (Ed Carlos) e Luan (Lucas Barbosa); Ângelo (Lucas Braga), Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).