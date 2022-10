Inter opta por energia limpa no Beira-Rio e economiza R$ 3 milhões em três anos

"Dentro deste processo, que já vem de alguns anos, é possível priorizar as fontes renováveis com utilização de energia incentivada, que inclui biomassa, eólica e fotovoltaica, além de poder escolher o fornecedor e negociar da melhor maneira as condições de compras", explicou o vice-presidente de Administração e Patrimônio, Victor Grunberg.

O bom desempenho no futebol não é o único objetivo do Inter. Fora de campo, o clube gaúcho se preocupa com o futuro. A equipe migrou o abastecimento da rede elétrica do estádio Beira-Rio para o que é conhecido tecnicamente como "mercado livre de energia", ou também Ambiente de Contratação Livre (ACL). Com isso, foram economizados aproximadamente R$ 3 milhões em três anos, já que o clube deixou de emitir cerca de mil toneladas de carbono ao optar por energia limpa.

A menos de 60 dias para o início da Copa do Mundo do Catar, a promessa do Comitê Supremo para Entrega e Legado é de entregar uma competição neutra em emissões de carbono. A principal intenção dos organizadores era anular os gases do efeito estufa, minimizando a ação do gás carbônico (CO2). De acordo com essas normas, todos os projetos de infraestrutura, incluindo os oito estádios que serão utilizados no evento, devem atender a padrões de sustentabilidade.

Um deles, por exemplo, é feito de contêineres - o estádio 974 -, a custo mais baixo, que será desmontado após a competição. Já o Lusail também é visto como referência, visto que utiliza energia solar necessária para o crescimento do gramado, além de um telhado que protege do vento quente, típico da região.

Mais um ponto importante é quanto é a utilização de 40 a 50% de iluminação LED, capacidade de conservação da água até 40% maior do que o normal, e sistema de resfriamento.

Tudo foi pensado desta maneira. As estradas foram construídas do zero, e mais de 100 hotéis foram feitos exclusivamente para o torneio. A redução das emissões de carbono também foi pensada em torno da mobilidade urbana, já que o Catar, por ser um país compacto, vai eliminar a alta quantidade de viagens e possibilitará a eliminação ou redução de carbono das viagens aéreas domésticas.

Especificamente nesta Copa, os torcedores vão ficar em uma acomodação só durante o torneio. Como a maior distância entre as acomodações e os estádios é de apenas 75 km, os torcedores terão a oportunidade de assistir a pelo menos dois jogos em um único dia durante a fase de grupos. Para isso, cinco dos estádios vão estar conectados ao Metrô de Doha e os outros três serão acessíveis por meio de ônibus de conexão.

"O mercado livre de energia tem permitido economias entre 10% e 25% para a grande maioria dos consumidores que opta por esta iniciativa", finalizou o Ricardo David, da Elev.