Thaciano viaja com o grupo e pode aparecer no time do Grêmio

O Grêmio realizou no início da tarde desta quarta-feira o último treino antes do embarque para o Maranhão, onde a equipe enfrenta o Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira, às 19h, pela 32ª rodada da Série B. Com uma formação bastante desfigurada, o técnico Renato Portaluppi mandará a campo um time com alguns jogadores que pouco atuaram no ano ou que estão retornando de lesão.

Apenas a primeira parte da atividade foi aberta à imprensa. Com isso o esboço do time que não pôde ser visto no CT Luiz Carvalho. O que se sabe, até mesmo pelo grande número de desfalques que o treinador tem para o confronto com a Bolívia Querida, é que a equipe terá a volta de Kannemann na defesa.

O argentino não atua desde o dia 13 junho, no empate sem gols com o Sport, em Recife. Recuperado de um problema na panturrilha e uma lesão de grau 2, Kannemann irá formar dupla com o jovem Natã.

No meio-campo, a novidade pode ser Thaciano. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o meio-campista entra na briga com Lucas Silva por uma vaga entre os titulares. Outra novidade será o lateral-esquerdo Nicolas, depois de tratar uma lesão muscular de grau um na panturrilha.

Uma das principais atrações na delegação que embarcou no final da tarde desta quarta-feira é o lateral-direito Leonardo Gomes, que não atua pelo time profissional desde 2019. Ele passou por uma série de graves lesões no joelho direito, está recuperado e vem jogando no time de transição. Léo Gomes será opção no banco de reservas.

Lembrando que Renato não conta com os suspensos Edílson, Bruno Alves, Diogo Barbosa e Lucas Leiva, que forçaram o terceiro cartão amarelo para reforçar o time nos jogos em casa. Já Geromel e Diego Souza foram preservados da longa viagem até São Luís, no Maranhão.

Uma provável escalação para encarar os maranhenses tem Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã, Kannemann e Nicolas; Thiago Santos, Lucas Silva (Thaciano) e Bitello; Biel, Guilherme e Elkeson. O Tricolor ainda realiza um último trabalho nesta quinta-feira, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís.