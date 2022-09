Inter recebe o Bragantino e seca o Palmeiras contra o Atlético-MG

Deivison Ávila

O Inter entra em campo na noite desta quarta-feira com um único objetivo: diminuir a distância para o líder Palmeiras. Mas para que isso ocorra, além de contar com um tropeço do Palmeiras diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, o Colorado precisa vencer o Bragantino, às 21h45min, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para buscar os três pontos, são esperados 25 mil colorados.