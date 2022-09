Donnarumma salva, Itália vence Hungria e vai à semifinal da Liga das Nações

A Itália venceu a Hungria por 2 a 0, na tarde da segunda-feira (26), em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O placar foi construído com gols de Raspadori e Dimarco. Os italianos ainda contaram com grande performance de Donnarumma, que fechou a baliza e impediu que os húngaros balançassem as redes.

Com esse resultado, os comandados de Roberto Mancini se classificaram para as semifinais da Nations League e desbancaram o 'grupo da morte', que também contava com Alemanha e Inglaterra.

Já no outro confronto do grupo, os alemães e ingleses (já rebaixados para a segunda divisão da competição) empataram em um 'amistoso de luxo'. Isso porque ambas as seleções não almejavam mais nada na Liga das Nações. Hungria e Itália não se classificaram e não vão estar na Copa do Mundo do Qatar, que começa em novembro deste ano.

HUNGRIA

Gulácsi; Lang, Orban e Attila Szalai; Fiola, Nagy (Styles), Schafer e Kerkez (Gazdag); Négo (Bolla), Szoboszlai (Kleinheisler) e Ádám Szalai (Martin Ádám). T.: Marco Rossi

ITÁLIA

Donnarumma; Rafael Tolói, Bonucci e Acerbi (Bastoni); Di Lorenzo (Mazzocchi), Barella, Jorginho (Pobega), Cristante e Dimarco; Raspadori (Scamacca) e Gnonto (Gabbiadini). T.: Roberto Mancini