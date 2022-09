Corinthians vence o Inter por 4 a 1 e conquista o Brasileirão feminino

Com o apoio de mais de 41 mil torcedores, o Corinthians derrotou o Internacional por 4 a 1 na final do Campeonato Brasileiro feminino disputado neste sábado (24) na Neo Química Arena, em São Paulo. Com o vice-campeonato, as jogadoras do Internacional receberão o prêmio de R$ 500 mil e a vaga na Copa Libertadores da América em 2023. As medalhas de prata do Inter foram entregues pelo presidente em exercício da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luiz Antônio Lopes. O Corinthians recebeu a premiação de R$ 1 milhão. O jogo começou com o Corinthians pressionando o Inter. Aos 2 minutos, Gabi Portilho cruzou e Gabi Zanotti cabeceou para o gol, após falha da zaga Colorada. No entanto, o VAR interferiu e marcou falta em meia Maiara na origem do lance. O gol foi anulado. Na sequência, o Corinthians ainda teve bola na trave, após um cabeceio de Jheniffer. Porém quem marcou foi o Internacional.

Aos 13 minutos, na bola parada veio o primeiro gol da partida. Duda Sampaio cobrou escanteio, a bola ficou viva na grande área para que Lelê desse o passe e servisse Sorriso. A zagueira balançou as redes e fez a alegria dos 700 colorados que estavam na Neo Química Arena. Aos 17, Tamires recebeu de Adriana e tentou o empate, mas parou na goleira Mayara. Porém, cinco minutos depois, Yasmim fez cruzamento perfeito para que Jaqueline mandasse de primeira para a rede. Aos 47 minutos do primeiro tempo, Tamires cobrou escanteio curto e Gabi Portilho fez o cruzamento para que Diany mandasse, de cabeça, para a rede.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Tamires lançou e Gabi Portilho cruzou rasteiro para que Vic Albuquerque mandasse para a rede sem chances para a goleira Mayara. Aos 46 minutos, Jheniffer marcou o quarto gol para delírio dos 41 mil torcedores corintianos que lotaram a Neo Química Arena. Com o título, o Corinthians recebeu a premiação de R$ 1 milhão. No final da partida, o treinador Arthur Elias destacou que o título não foi apenas um sonho, foi uma projeção da sua carreira. "Agradeço muito ao futebol feminino pelo que sou hoje como treinador", ressaltou. Segundo Elias, todas as mulheres que gostam de futebol merecem o espaço e um estádio lotado como estava a Arena corintiana. "Espero que os clubes possam dar cada vez mais estrutura", acrescentou.

Com a vitória, o Corinthians conquistou o tetracampeonato - o Timão já havia ganho em em 2018, 2020 e 2021. Na disputa do título, o Corinthians contou com o apoio de sua apaixonada torcida para alcançar o tetracampeonato. A lateral Tamires, capitã do Timão disse que a torcida da Fiel sempre apoiou as jogadoras. No jogo de ida, no estádio Beira-Rio, as duas equipes empataram em 1 a 1.

Corinthians: Lelê; Diany, Andressa (Tarciane), Yasmin e Tamires; Gabi Zanotti (Gabi Morais) e Vic Albuquerque; Gabi Portilho (Juliete), Jaqueline, Adriana e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

Inter: Mayara; Capelinha (Tamara Bolt), Bruna Benites, Sorriso (Isas Has)e Eskerdinha (Priscila); Ju Ferreira, Duda Sampaio e Maiara (Bia Gomes); Fabi Simões, Millene Fernandes e Lelê. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem: Charly Wendy Straub Deretti (SC), auxiliada por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG). O trio é Fifa. VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG).